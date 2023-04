Trasa, která propojí dvě největší města regionu, bude kopírovat frekventovanou silnici I/9.

V dubnu začne stavba první etapy cyklostezky, která v budoucnu propojí Nový Bor s Českou Lípou. Zhruba půlkilometrový úsek postaví firma SKJ, s.r.o. z Hrádku nad Nisou, která nabídla nejnižší cenu 8 milionů korun. Oproti předpokládaným nákladům to bude o 2,7 milionu korun méně. O zakázku se ucházelo celkem deset firem. „Je to skvělá zpráva pro rozpočet města, navíc nám s financováním pomůže také dotace, kterou jsme získali ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Trasa nové cyklostezky ze směru od Nového Boru začíná na křižovatce ulic Husova a Smetanova, napojí se na ulici kpt. Jaroše a na druhou stranu na přírodní koupaliště. Součástí tohoto úseku je také stavba nové lávky přes Šporku z ulice kpt. Jaroše a instalace veřejného osvětlení v tzv. Sherwoodu, které na této frekventované cestě ke koupališti dosud chybí. „Aktuálně se zařízení připravuje staveniště, součástí příprav bylo pokácení čtyř stromů v souladu se stavebním povolením,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Jan Toms.

Stavební firma práce zahájí na začátku dubna, hotovo by měla mít do letošního srpna. „Po celou dobu bude uzavřená cesta podél Šporky, lávka a napojení na přírodní koupaliště,“ upozornil Jan Toms.

Cyklostezka Lípa Bor na kole má do budoucna propojit sklářské město s deset kilometrů vzdálenou Českou Lípou. Projektová kancelář Vaner nabídla tři varianty trasy – dvě delší, zážitkové, a krátkou, která kopíruje frekventovanou silnici I/9. Posledně jmenovaná dostala přednost. „Prioritou projektu bylo od samého počátku zajistit bezpečné spojení mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést cyklisty z přetížené silnice. Po ní denně projede 16 000 aut a nám se tu pohybují děti, chodci, cyklisté. Cyklotrasa má proto plnit hlavně dopravní funkci, tedy sloužit především obyvatelům obou měst a obcí podél trasy k cestě do práce, do školy,“ připomněl Jaromír Dvořák.

O stavbu cyklostezky se dělí Nový Bor a Česká Lípa. „Naše je realizace část trasy z Nového Boru kolem Chotovic po křižovatku v Pihelu, odkud pak bude navazovat ta českolipská na Stará Lada,“ upřesnil Jaromír Dvořák.

Nový Bor už nyní připravuje další etapu cyklostezky od koupaliště k hlavní silnici I/9 a do Chotovic. Její část povede po pozemcích města kolem koupaliště, kde nezisková organizace Čmelák připravuje projekt Novoborské Amazonie, mokřadní park se soustavou mělkých tůní a vycházkovým okruhem podél Šporky v sousedství koupaliště. Cyklistům se tak při jejím průjezdu nabídne další zážitek. „U této druhé etapy nyní zpracováváme projektovou dokumentaci, abychom mohli příští rok žádat o dotaci a začít s její stavbou,“ doplnil Jan Toms s tím, že u poslední části z Chotovic do Pihelu město aktivně jedná s vlastníky dotčených pozemků o majetkoprávním vypořádání.

Začátek českolipského úseku je naplánovaný v křižovatce Dolní ulice se silnicí I/9 ve „Starých Ladech“, konec pak je na začátku obce Pihel, a to na křižovatce s účelovou komunikací před autobusovou zastávkou v obci. Ve směru z České Lípy na Nový Bor tedy cyklostezka povede po levé straně.