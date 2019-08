„Se zahájením školního roku spouštíme nábor. Rozhodně máme na co navazovat a také nabídnout velmi slušné podmínky pro zájemce o klasické lyžování na běžkách,“ prohlásil předseda sportovního klubu Ski Polevsko Jan Šmíd.

Jak zdůraznil, běžecké lyžování má v Lužických horách dlouholetou tradici a bylo by škoda na ni nenavazovat a nevychovávat si nástupce. „Pokud chceme zachovat aktivity našeho spolku při pořádání sportovních akcí a údržbě lyžařských tratí, tak právě dětský oddíl nám pomůže zachovat padesátiletou tradici běžeckého lyžování v Lužických horách,“ řekl Šmíd.

První organizované závody se na Polevsku pořádají od 70. let minulého století, kam sahají kořeny zdejších nejnáročnějších závodů – Lužické třicítky i legendární Polevské lyže. První strojová úprava tratí v okolí Jedličné a Polevska pak proběhla v druhé polovině 80. let skútrem značky Buran. „Na tuto historii navazují členové našeho spolku Ski Polevsko, kteří pravidelně pořádají závody v běhu na lyžích a spolu s obcemi z Novoborska se starají o údržbu běžeckých tratí v Lužických horách,“ připomněl Šmíd. Při dobrých sněhových podmínkách je zde pro milovníky běžek upravená až stovka kilometrů tratí.

Pomůže mladý sportovec

Podle Šmída přišel impuls k obnovení oddílu pro malé běžkaře z jednání a dohody mezi spolkem Ski Polevsko a Domem dětí a mládeže Smetanka v Novém Boru. Zásadním krokem bylo, že se jim pro práci se školní mládeží podařilo získat mladého tělocvikáře a šikovného trenéra. Ten se zaměří na celkovou sportovní přípravu dětí nejen v běhu na lyžích. „Dobrý trenér je ohromně důležitý. Mám z toho obrovskou radost,“ poznamenal předseda Šmíd.

Dětský oddíl běžeckého lyžování, který znovu na Novoborsku vzniká, bude zaměřený i na další doplňkové sporty, jako je cyklistika, běh, lezení nebo hry na rozvoj motoriky.

„O znovuobnovení dětského klubu diskutujeme již několik let. Nyní se podařilo oslovit mladého trenéra, který se zaměří na celkovou sportovní přípravu dětí nejen v běhu na lyžích,“ potvrdila vedoucí kroužku v novoborském Domě dětí a mládeže Smetanka (DDM) Dana Vyhnálková. Tréninky začnou, ještě než nasněží. „V době, kdy není sníh, bude program kroužku zaměřen na různé venkovní i vnitřní volnočasové aktivity“ uvedla Vyhnálková.

Podle ní bude kroužek prozatím určen pro děti ve věku od 9 do 14 let. Pokud školáci a jejich rodiče projeví dostatečný zájem, v dalších letech už klub a DDM předpokládá zapojení i mladších dětí. Tréninky začnou brzy po náboru, od října. Děti se na nich sejdou každé úterý od 16:00 do 17:30 hodin, vždy podle podmínek venku nebo v tělocvičně. Jak Vyhnálková zmínila, družstvo dětských běžkařů vytvoří zhruba z patnácti dětí.

Úvodní informativní schůzka se koná v úterý 17. září v 16:00 hodin v DDM Smetanka ve Smetanově ulici v Novém Boru. Zájemci se mohou přihlašovat i na webové stránce DDM. „Přihlašování frčí on-line, nebo je možné navštívit nás ve Smetance,“ sdělila Vyhnálková. Kromě obnoveného oddílu běžeckého lyžování s celkovou sportovní přípravou dětí zde Novoborští najdou další pestrou nabídku sportovních, jazykových či výtvarných kroužků. Celkem 68 aktivit a kroužků.