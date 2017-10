V Ralsku budují moderní školku za 19 milionů

Ralsko - Projekt nové mateřské školy v Ralsku by měl zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání v oblasti se sociálně vyloučenými lokalitami.

V Ralsku - Kuřívodech finišuje výstavba nové mateřské školy.Foto: FB Nové Ralsko

V Ralsku - Kuřívodech finišuje stavba nové mateřské školy. Bude v ní místo pro sedmapadesát dětí.

Radostné očekávání nové moderní školky však střídají obavy místních. Někteří obyvatelé mají strach, aby se naplnila kapacita a město nemuselo vracet dotaci, kterou na stavbu dostalo.

„Pár lidí šíří informace o tom, že budeme muset naplnit kapacitu pětaosmdesáti dětí, abychom o dotaci nepřišli. Tak to není, jedná se o kapacitu sedmapadesáti dětí, navíc kapacita nebude muset být dodržena do puntíku,“ vysvětlil starosta Ralska Miloš Tita.

Díky nové školce se také nabídne sedm míst pro děti do tří let věku. S obsazením kapacity by mohli pomoci z okolních obcí. „Vzhledem k probíhajícím jednáním se starostou v Krupé je možné, že tamní školka nebude do budoucna fungovat a děti, které v Krupé jsou, budou dojíždět do Kuřívod,“ dodal starosta.

PRO DĚTI S POSTIŽENÍM

Cílem celého projektu je mimo jiné zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání v oblasti se sociálně vyloučenými lokalitami, mezi které Ralsko patří. Mateřská školka je také naplánovaná tak, aby byla bezbariérová.

„Chceme umožnit příjem dětí s postižením a součástí vybavení by měly být kompenzační pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ uvedl starosta Tita.

Škola bude moderní i co se týká stavebních postupů. Firma, která školku staví, by ji chtěla přihlásit do soutěže o stavbu roku, jelikož se zde používá nejnovější technologie sádrokartonových konstrukcí.

Stavba by měla být hotová do konce roku, i když se neobejde bez komplikací. „Jak to tak bývá, tak u každé stavby se vymýšlí inovace za pochodu a v tomto případě se musíme přizpůsobit nadřízeným orgánům,“ uvedl starosta. Naráží například na změny umístění protipožárních konstrukcí v budoucí kuchyni školky.

Náklady na celý projekt jsou vyčísleny na 19 413 188 korun. Radnici se podařilo na výstavbu školky získat státní dotaci ve výši 17 471 869 korun.