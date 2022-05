Zatímco v některých obcích vládne spíše pokojné ticho, v jiných se naopak ozývá dětský křik a radost ze hry. Na Českolipsku patří k obcím s nadprůměrným podílem dětí do čtrnácti let také Ralsko, kde se snaží přilákat mladé rodiny s dětmi.

„Aktuálně doděláváme základní prvky jako kanalizace a vodovody, a pak zaměříme pozornost na další prvky sloužící k dětskému vyžití,“ sdělil starosta Ralska Miloslav Tůma s tím, že se podařilo získat stavební povolení k akci Vodovod a kanalizace Náhlov. Letos se také uskuteční revitalizace sídliště Ploužnice, která zahrnuje nová parkovací místa, opravu komunikací a stávajícího mobiliáře. „Budeme i pokračovat ve spolupráci s Jakubem Houžvičkou a přidávat v městské části Boreček další prvky pro děti na herní plac. Dále předěláme sezení a budeme rozvíjet odpočinkovou zónu i pro rodiče,“ nastínil plány Tůma

V městské části Kuřívody před pěti lety dokončili novou mateřskou školu, díky čemuž navýšili její kapacitu. Nedávno proběhl na zdejší základní škole zápis do prvních tříd a zatím pár volných míst zbývá.

„Naše škola má prostornou zahradu, sousedí s víceúčelovým hřištěm a v budoucnu bychom chtěli ve spolupráci s městem vybudovat dopravní hřiště,“ informovala ředitelka Základní školy a mateřské školy Tomáše Ježka v Ralsku-Kuřívodech Šárka Kalvová. O jejich žáky se starají už při samotném čekání na autobus při odjezdu do školy, kdy je zajištěn bezpečný odjezd z místa bydliště a v místě školy je opět zajištěn zaměstnancem města bezpečný přesun od autobusové zastávky přímo do školních prostor, kde si děti přebírá vychovatelka. „Stejně tak po odchodu ze školy probíhá dohled na žáky odjíždějící autobusem zpět domů,“ dodala ředitelka. Škola zajišťuje vzdělání v rámci prvního stupně, poté žáci přestupují do školy v Mimoni či Bělé pod Bezdězem.

V samém centru Lužických hor a na hranicích s Německem leží Krompach. Zde podle dat z loňského sčítání obyvatel žije 202 obyvatel, z toho je přes 26 procent dětí ve věku do čtrnácti let.

V obci není zřízena mateřská a základní škola, děti proto navštěvují školy v okolí, například ve Cvikově, Jablonném v Podještědí, Svoru či Novém Boru. „Převážně tu žijí lidé v produktivním věku, starousedlíci a stěhují se sem chalupáři,“ nastínil situaci starosta obce František Chadima.

Dvacetiprocentní podíl dětí přesáhly ještě Bohatice, Radvanec, Tachov a Pertoltice pod Ralskem. Naopak na chvostu s nejmenším podílem dětí jsou Mařenice, Bezděz či Blatce.

Obyvatelstvo Libereckého kraje opět meziročně nepatrně zestárlo, jeho průměrný věk se zvýšil o 0,3 roku na 42,7 let. K 31. 12. 2021 žilo na území Libereckého kraje 71 206 dětí ve věku 0–14 let, z toho 51,1 procenta představovali chlapci. Na celkové populaci se tato věková skupina podílela z 16,3 procenta.