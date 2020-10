Po oba nadcházející měsíce, říjen a listopad, si budete moci v Městské knihovně v Kamenickém Šenově prohlédnout výstavu krásných starých porcelánových cukřenek, laskavě zapůjčených ze soukromé sbírky Mileny Kramářové.

Cukřenky. Ilustrační foto. | Foto: Muzeum Kamenický Šenov

Výstava je k vidění ve výpůjční době knihovny, ve všední dny kromě úterý od 9 do 12 hodin. V pondělí a ve čtvrtek také od 13 do 17.30 hodin a v pátek od 13 do 16 hodin.