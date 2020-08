Nová regionální víkendová linka bude mít číslo 697. Prázdninové víkendové spoje budou jezdit jako cyklobusy a nabídnou přepravu až 20 kol ze Mšena okolo hradu Houska, přes Kruh do Doks a Starých Splavů k Máchovu jezeru, zpět se vydají přes Vrchovany a Dubou. Spojení bude v provozu i během podzimních víkendu, až do 1. listopadu. Na podzim ale nepoveze autobus cyklovlek.

V pracovních dnech došlo k rozšíření spojení mezi Dubou a Blatci o nový dopolední spoj, který pojede až do Mšena. Odpolední spoje z Dubé do Blatců jsou vedeny taktéž z/do Mšena, v podobných časech, jako na stávající lince, ale již bez nutnosti telefonického objednávání. Ranní školní spoj z Blatců přes Ždírec do Dubé se nezmění.

Souhrnný jízdní řád obou linek najdete ZDE.