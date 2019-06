„Mohli jsme postavit novou budovu na louce v okolí Nového Boru, ale to bychom nebyli my. Rádi propojujeme různé věci jako minulost s budoucností nebo tradici s inovací, a proto jsme se před pěti lety rozhodli pro tento projekt,“ řekl během slavnostního otevření zakladatel Lasvitu Leon Jakimič.

DOMY STARÉ 200 LET

Kompletní rekonstrukcí prošly dva objekty dostavěné kolem roku 1790, které donedávna obývala novoborská sklářská škola. Sklářská manufaktura patřící firmě Carl Schappel z Lipska tu bývala už na počátku 19. století. Skláři pak v dřevěném domě s litinovými sloupy zůstali i po válečném období, kdy se do domu nastěhovala škola a brusírna. Druhý dům, který je nyní součástí sídla sklářské a designérské společnosti, sloužil jako obytná budova.

Komplex doplnily dvě nové stavby, především unikátní skleněný dům obložený taškami ze skla, které Lasvit vyvinul speciálně pro něj. „Obložení je inspirované tradiční břidlicovou taškou, která se používala na stavbách na Českolipsku už dávno v minulosti,“ vysvětlil architekt projektu Štěpán Valouch.

Čtvercová skleněná taška nepřipomíná tu břidlicovou jen tvarem, ale i stylem použití a texturou. Černý dům, který stojí naproti, je obložený ve stejném stylu. Místo skla je však použitá speciální černá obkladová taška. „Každý z těch domů je trochu experiment. A to včetně těch původních. Přeci jen jsou to roubené stavby a zároveň kancelářské budovy plné velmi kvalitní technologie. Uvidíme, jak to bude fungovat,“ dodal architekt.

DNO STUDNY JE VIDĚT

Při stavbě novoborského sídla narazili architekti i na některé nečekané objevy, například 21 metrů hlubokou studnu, o které nebyla v historických záznamech ani zmínka. Místo, aby ji zakryli, vytvořili z ní zajímavý prvek. Skleněnou podlahou tak návštěvníci uvidí až na dno vyzděné studny.

Budovy musely splnit i technická očekávání. Společnost Lasvit se ve světě proslavila především svými skleněnými instalacemi, které dokážou reagovat na hudbu či se pohybovat podle přání klienta. Podobně ambiciózní projekty mohou měřit několik desítek metrů a vážit několik tun. Součástí sídla je tak i hala, kde bude v budoucnu možné tyto instalace předvádět klientům, a to v různých světelných podmínkách.

Objekt původně patřil Libereckému kraji, který na obnovu památkově chráněných domů přispěl částkou 300 000 korun. Na rekonstrukci historických částí se finančně podílelo i Ministerstvo kultury a město Nový Bor.