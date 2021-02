„Na konci roku jsme propadali skepsi kvůli nemožnosti vyrazit s koledníky do ulic a za zpěvů koledy žehnat. Navíc jsme loňský rok díky 130 dobrovolníkům vykoledovali přes 200.000 Kč, které výrazně pomohli našemu Sociálnímu automobilu. Odezvy od veřejnosti, z obcí, firem, kostelů i škol nás však přesvědčily, že nemáme nic vzdávat a co nejvíce zabojovat. Rozmístili jsme několik kasiček, u nich dali k dispozici svěcené křídy, šířili jsme informace o virtuální kampani a nakonec jsme za celý průběh moc potěšeni. Děkujeme všem za podporu,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky z Farní charity Česká Lípa Pavla Bratršovská.

Do Tříkrálové sbírky se zapojila veřejnost, úřady, firmy, školy nebo kostely z měst a obcí Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň, Zákupy, Brniště, Kvítkov, Horní Police, Sosnová a Stružnice. Do zapečetěných kasiček se vybralo 54 282 korun, do té virtuální kasičky, která je otevřena až do 30. dubna, dalších 47 898 korun.