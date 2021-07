Tu lidé celoročně najdou v ulici U Vodního hradu. A v Zákupech také hosté ke každé voňavé, čerstvě upražené kávě dostanou sklenici vody a na výběr lahodné domácí dorty, zákusky a pečivo z cukrárny u Adélky z Kravař.

„Pražení si hlídáme, oproti velikým pražírnám dokážeme z kávových zrn dostat to nejlepší co se v nich ukrývá,“ řekl Ladislav Kyndl. „Zrna kávy pražíme maximálně na 10 dnů do předu, tak aby si káva zachovala své aroma a chuť a zákazníci si jí mohli vychutnat čerstvou a voňavou.“

V základní nabídce má 12 druhů výběrových káv z celého světa. Od střední a jižní Ameriky, Afriky, Indie a Indonésie. „Každá káva má své specifika, svou chuť a vůni, stejně jako každý člověk je individuální, proto každému může chutnat jiná káva,“ zmínil kavárník s tím, že tato prázdninová, odloučená provozovna pražírny Kafe Laky je je otevřena stejně jako zámek od úterý do neděle.