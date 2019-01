Zákupy – Zastrčit kartu, vyťukat pár čísel a jen si počkat na peníze. Tak s tím mají v Zákupech konec. Po pár měsících končí provoz zdejšího jediného bankomatu.

Po letech se v Zákupech dočkali přístroje na výdej bankovek. Ten ale fungoval jen pár měsíců. Dnes bankomat nevydá peníze ani zdejší starostce Miloslavě Hudakové. | Foto: Deník/Petr Šimr

„Přišla nám výpověď. Jsem dost naštvaná. Po dlouhých letech, kdy naši obyvatelé volali po bankomatu, jsme se vloni dočkali a teď už tady zase žádný nebude,“ neskrývá své rozhořčení starostka Zákup Miloslava Hudaková.

Zákupští o přístroj na peníze usilovali několik let. Pro velké finanční ústavy ale bylo město s necelými třemi tisíci obyvateli neperspektivní. Jako na zavolanou přišla nabídka od ostravské firmy Kingston Consulting na zřízení komerčního bankomatu, což místní zastupitelé odsouhlasili. A to i přesto, že město muselo do jeho zprovoznění investovat nemalé částky.

Za provoz město platilo

„Jen úprava místnosti, čtečka karet, kamerový systém speciálně namířený na výběrové místo, zavedení elektřiny a spousta dalších věcí souvisejících se zabezpečením provozu bankomatu nás přišla na sto dvacet tisíc korun,“ připomíná Miloslava Hudaková.

Mimo to byl navíc ve smlouvě mezi městem a ostravskou firmou stanoven limit počtu provedených karetních transakcí, který je nutný pro bezplatný provoz bankomatu. V případě, že nebude v měsíci dosažen tento limit, obec uhradí částku za neuskutečněné výběry.

Naopak, pokud dojde k jeho překročení, uhradí společnost KINGSTON Consulting, s.r.o. obci částku za výběry překračující stanovený limit.

„Druhá varianta nikdy nenastala. Náš limit byl sedm set výběrů, ale měsíčně proběhlo tak pět set karetních transakcí. Museli jsme proto doplácet měsíčně zhruba pět tisíc korun,“ upřesňuje Miloslava Hudaková.

Se zrušením lidé nesouhlasí

I přes dotování provozu jediného bankomatu ve městě zákupská radnice nesouhlasí s ukončením jeho provozu. „Našim obyvatelům sloužil v podstatě jen pár měsíců, přišel nás pěkně draho a teď si lidé budou muset pro hotovost jezdit pouze do Ćeské Lípy nebo Mimoně,“ zlobí se starostka.

Stejné pocity mají i samotní obyvatelé města. „Vadí mi to, protože jsem bankomat poměrně často využíval. I když je pravda, že se občas stávalo, že kvůli nějaké poruše nešlo peníze vybrat,“ říká Radek Lepič ze Zákup.

Problémy s vybíráním hotovosti potvrzuje i starostka Hudaková: „To je pravda. Stávalo se, že tam třeba tři dny nebyly peníze, tak jsme museli volat firmu, aby dala vše do pořádku.“

Za zánik mohou zloději

Zákupští mohou za zánik „jejich“ bankomatu poděkovat zlodějům. Ti v několika předcházejících měsících vykradli, ukradli nebo poškodili sedmnáct z pětadvaceti bankomatů, které provozovala firma Kingston Consulting po celém Česku. Společnost tak utrpěla velkou škodu a téměř všechny přístroje na výdej peněz odpojila, protože pojišťovny už kvůli problémům s kriminalitou nechtějí její podnikání jistit.

„Pravidelně vyhodnocujeme obchodní a bezpečnostní status našich bankomatů v jednotlivých lokalitách. Na základě tohoto hodnocení se pak rozhodujeme ohledně přidání nových či přemístění stávajících přístrojů. Skutečnost, na kterou se ptáte, byla výsledkem takového procesu,“ sděluje oficiální stanovisko Karolína Löffelmannová ze společnosti Pharro Praha CZ a. s..

Bankomat v Zákupech ale opravdu chtějí a potřebují. „Jsme jedním z mála měst, kde se zaměstnavatelé drží. Navíc k nám také jezdí spousta turistů a samozřejmě jsou situace, kdy je potřeba mít hotovost. Zkusíme oslovit banky s tím, že místo pro bankomat máme v podstatě připravené. Tak uvidíme,“ nevzdává se Miloslava Hudaková.