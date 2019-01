Žandov - Kostel Sv. Bartoloměje stojí v Žandově pravděpodobně už od založení města ve dvanáctém století.

Kostel sv. Bartoloměje v Žandově. | Foto: hrady.cz

Během jeho dlouhé historie se dočkal jen několika přestaveb a rekonstrukcí. Poslední proběhla na začátku devadesátých let. Od té doby kostel chátrá.

Koncepci záchrany a památkové obnovy kostela vypracovalo město už před dvěma lety. V bezmála padesátistránkovém dokumentu se dají najít informace nejen o budoucím plánu oprav, ale i o současném stavu kostela. Ten je bohužel velmi tristní. K největšímu chátrání kostela došlo po druhé světové válce.

Chátral desítky let

,,Kostel byl zhruba padesát let neudržovaný a tomu odpovídá jeho devastace,“ řekl starosta Žandova Zbyněk Polák.

Do kostela zatím nezatéká, ale střešní krytina je zcela nevhodná z hlediska památkové péče. Špatně zvolená je také obyčejná průmyslová omítka kostela. Navíc je patrné, že památce chybí předsíň a druhá zákristie. Obě části objektu nejspíš v minulosti záměrně odbourali. K velmi tristnímu vzezření kostela přispívá i fakt, že okolo něj můžeme najít pouze torza starých rozpadlých soch.

Ani vnitřek kostela nevzbuzuje pozitivnější pocity. Stěny jsou prakticky holé, navíc poškozené vlhkostí. Na stropě zbyla jen jedna nástěnná malba. Kromě části rozpadlých varhan a hlavního oltáře nezdobí vnitřek kostela téměř nic.

V koncepci z roku 2009 existují dvě varianty postupu stavebních prací na záchranu kostela. Ta první předpokládá zachování stávajícího krovu, druhá jeho rekonstrukci.

Obě varianty jsou cenově srovnatelné, stavební práce by přišly na zhruba dvacet milionů korun u každé. Rekonstrukci chce město financovat převážně z dotací, protože peníze na tak velkou stavbu v rozpočtu nemá. Radní neváhali také vypsat veřejnou sbírku na záchranu kostela. Podle zpracované koncepce by měla rekonstrukce probíhat do roku 2014.

,,V současné době se ale přistavuje jen předsíň, kterou zbourali po roce čtyřicet pět. Celá stavba vyjde asi na půl milionu korun. Sto tisíc jsme získali z dotací, zbytek financujeme sami. Do konce roku se ale nic dalšího na kostele dělat nebude. Musíme podat žádosti na zbytek peněz, které jsou pro kostel potřeba. A do toho také pracujeme na jiných projektech v obci,“ dodal starosta Polák.