„Všem vám patří obrovský dík. Klobou dolů pořadatelkám Anně Kadlecové, Lucii Šmídové a Michaele Motejzíkové, které zvládly vše ukočírovat. Nesmíme opomenout poděkovat také dobrovolníkům, kteří se starali o uskladnění vybraných věcí,“ vzkázali českolipští florbalisté dárcům. Za čtyři hodiny sbírky se sešlo 550 dek a 200 peřin.

Na Ukrajinu se vybrané věci v rámci sbírky dostanou pravděpodobně během středy. Část z nich však bude putovat i do tuzemska, kam směřují ukrajinští uprchlíci. „Část věcí chceme poslat přímo na Ukrajinu. Chceme k tomu využít větší organizovanou sbírku a odcházet by to mělo ve středu. Část věcí však schováme také pro Poslův mlýn v Doksech, kde čekají na příjezd až 500 maminek s dětmi a část odvezeme už v pondělí skautům do Liberce, kteří rovněž budou poskytovat uprchlíkům ubytování,“ doplnila hlavní organizátorka akce Anna Kadlecová.

„Byly jsme šokované, jak obrovská vlna solidarita se strhla za tak krátkou dobu, neboť jsme s holkami vyhlásily sbírku teprve večer před tím. Za čtyři hodiny se vybrala spousta užitečných a hodnotných věcí. Navíc se nám stále ozývá spousta lidí, že chtějí pomáhat dál! Jsme rády, že jsme aspoň takto mohly pomoci. Děkujeme všem za podporu v této strašné situaci. Ať lidi dál pomáhají tak, jak jen mohou a tím vším, co je v jejich silách," uvedly na závěr českolipské organizátorky této povedené sbírky.