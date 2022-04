Podle ředitele českolipské Základní školy Partyzánská musí škola umět reagovat na aktuální podněty a situace. Poukázal na to, že učí děti pro to, aby se orientovaly v současném světě a uměly zaujmout svůj názor na základě zhodnocení faktů. „Agrese Ruska vůči Ukrajině je nezpochybnitelná, evidentní a neomluvitelná. Je proto logické, že se učitelé nemohou vyhýbat těmto tématům. Nikoli však v rovině emocionálních výlevů, ale v rovině práce s fakty a argumenty,“ sdělil Karel Minařík. Učitel by měl předložit žákům dostatek podnětů k tomu, aby si vytvořili svůj názor, nikoli je přesvědčovat o svém politickém názoru. „To je absurdní. Případ zmíněných kolegů je příkladem toho, že chceme-li žáky naučit kriticky myslet, pak bychom měli začít sami u sebe,“ zdůraznil.

Podobně se k situaci postavil i ředitel ZŠ 28. října v České Lípě Libor Šmejda. Ten neupírá kolegům jejich právo na jiný názor, ale nemůže se s ním a s nimi zásadně ztotožnit. „Postupoval bych stejně jako paní kolegyně z Prahy. Jí patří velký dík za odvahu, kterou projevila přes nenávistnou kampaň, která je vůči její osobě aktuálně vedena,“ sdělil Šmejda. Ředitelka ZŠ a MŠ Na Dlouhém Renata Riedlová se rozhodla učitelku z výuky stáhnout a ukončit pracovní poměr. To se ale dosud nestalo. Vyhazovu brání pracovní neschopnost češtinářky.

Jak přiznal Karel Minařík, zatím se na své škole s ničím podobným nesetkal. Spoléhá na racionalitu a inteligenci svých kolegů. „V opačném případě bych byl nekompromisní,“ informoval. V posledních dnech navíc přibylo do tříd dvacet jedna nových spolužáků z Ukrajiny a děti se o dění na východě Evropy zajímají. „V dnešní záplavě informací je složité odkazovat na konkrétní zdroje, pracujeme spíše na tom, aby žák poznal, co je objektivní informace, co je fake news, co znamená pracovat práce se zdroji, jak pracují novináři s informací,“ popsal způsob výuky Minařík. O válečné agresi Ruska diskutují zejména se staršími žáky i v ZŠ 28. října.

Učitelka z liberecké základky Alena Maryšková si myslí, že by škola měla za všech okolností zůstat neutrální půdou, kde osobní sympatie učitelů jdou stranou objektivní pravdě. „Každý, včetně učitelů, má právo na svůj názor. Otázkou je, do jaké míry může takovýto názor autority ovlivnit či poškodit žáky,“ zamyslela se. Podle ní by si měly děti nést stěžejní informace o dění ve světě z rodiny.

To Markéta Těthalová, která v Liberci vystudovala učitelství dějepisu a občanské výchovy a aktuálně učí na prvním stupni v Praze, chápe, že školu nelze udržet úplně apolitickou. Vnímá ji jako přípravu na reálný život a ten není apolitický. „Myslím si ale, že máme velkou zodpovědnost neovlivňovat žáky našimi názory. I když s tím nesouzním, nemohu nikomu brát jeho pohled na svět. Do školy taková věc ale nepatří. I podle školského zákona máme povinnost děti vychovávat k demokratickému občanství. A to se s dezinformacemi neslučuje, spíš naopak,“ svěřila se mladá žena.

Osobně se s podobným případem nesetkala. Když válka vypukla, řešili s kolegy spíše to, jak zmírnit její dopad na psychiku dětí. Ze začátku byli všichni doslova zavaleni otázkami, hlavně mladší děti se bály. „Sama jsem to téma do třídy nevnášela, ale reagovala jsem na ‘poptávku‘ od dětí,“ popsala situaci Markéta. Osobně pro ni bylo těžké vyrovnávat se s otázkami typu „Proč někdo nezabije Putina?“ „Se staršími dětmi jsem v návaznosti na válku a na ve společnosti se objevující rusofobii pracovala s materiály od Asociace učitelů občanské výchovy, které jsou preventivně zaměřené proti stereotypům a nenávisti. Mimo to jsem čerpala z přednášek profesora Rychlíka, který mě učil na fakultě,“ doplnila Markéta Těthalová.