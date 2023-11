O víkendu 25. a 26. listopadu se otevřou sklárny, šperkařské a bižuterní dílny i muzea po celém Křišťálovém údolí, tedy v Libereckém kraji.

Kristýna Marie Oščátková tvoří dar, který věnovala Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou. | Video: Lucie Fürstová

Návštěvníky čekají během víkendu zážitky z vlastnoručního tvoření, ale také možnost pořídit v klidu, s velkým předstihem dárky pod stromek. Vánoční překvapení nemusí jen nakupovat, mohou je i vyhrát. Návštěvnická soutěž nabídne desítky hodnotných cen, které darovali jejich tvůrci.

Vánoční akce přináší také novinky. „Například v Hubálově to bude rozměrná unikátní kopie papírového betlému z roku 1970, v Dětřichově na Frýdlantsku skleněná Křížovou cesta a v Jablonci nad Nisou vernisáž originální olejomalby, spojené se sklářskou historií města,“ popsala mluvčí Agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje Lucie Fürstová.

Skláři a šperkaři pro zájemce otevřou více než tři desítky ateliérů a dílen, jde ale také o pět muzeí – turnovské, novoborské, kamenickošenovské a Minimuzeum skleněných betlémů v Železném Brodě.

Severočeské muzeum v Liberci zve do Křišťálové věže, vstupné do ní bude po oba dva dny výjimečně dobrovolné. K vidění je tam nejdelší skleněný žebřík na světě doplněný skleněnými objekty, které připomínají mraky. Autoři instalace, liberečtí bratři Jan a Ondřej Salanští, věnovali do návštěvnické vánoční soutěže právě jeden z těchto „mraků. „Chtěli jsme, aby tam byl ten vtip z toho propojení,“ doplnil Jan Salanský.

Sezona památek v kraji ještě nekončí. Finišují opravy, chystá se vánoční program

Přístupná bude i jablonecká Střední škola řemesel a služeb. Tam studenti a učitelé pořádají den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem, na kterém budou nabízet svou tvorbu.

V Jablonci bude v sobotu lákat návštěvníky také novorenesanční budova sokolovny, kde připravují vernisáž obrazu Ztracená identita od Moemi Yamamoto. Olejomalba zachycuje historické vrstvy vzniku města, odrážející rozvoj sklářského a bižuterního řemesla v regionu. S tématem je úzce spjata i budova současné sokolovny. Zájemce zaujme i originální audiovizuální instalace z korálkových ověsů v prostoru tamní studny, vytvořená podle návrhu Vítězslava Plavce.

Na Frýdlantsku můžou lidé zamířit do sklárny Spiderglass v Heřmanicích, v sobotu i v neděli od 9-17 hodin tam se setkají se sklářem Josefem Novotným. Ten je autorem 14 skleněných zastavení nově otevřené Křížové cesty smíření umístěné v zahradě Kostela sv. Anny v Dětřichově. Můžete si ji také projít, bude přístupná po oba dva víkendové dny od 10 do 16 hodin.

Vánoční atmosféru objeví návštěvníci například v železnobrodském Minimuzeu skleněných betlémů, v libereckém Vánočním domě Decor by Glassor, (kde najdou například úplnou novinku, ozdoby dekorované ilustracemi Josefa Lady,) ale také v rodinné dílně Evy a Karla Urbanových v Hubálově u Loukovce. V zahradě je uvítá unikátní rozměrný betlém. Inspirovaný je rozkládacím papírovým betlémem Vojtěcha Kubašty, který vznikl před více než padesáti lety.

Paní Marie ze Zásady oslavila 100 let. Stále si ráda zazpívá i lechtivé písničky

Zahradní betlém, který na výšku měří dva metry a na šířku tři metry, je podle skláře Karla Urbana vůbec prvním svého druhu republice. Urbanovi ho představí poprvé v sobotu 25. listopadu. „U nás v dílně pak budou vystaveny novotisky pohádkových 3D knížek a rozkládací betlémy,“ přiblížil Karel Urban. Vše bude k dispozici, stejně jako detailní sklářská tvorba Urbanglass, což jsou například miniaturní figurky do betlémů.

„Sklo k Vánocům jednoduše patří,“ pozvala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, Květa Vinklátová. „Připíjíte si o štědrovečerní večeři, nebo při setkáních s rodinou a přáteli. Na stromku se třpytí krásné skleněné vánoční ozdoby. I betlém, který doma stavíte, může být ze skla. Pro skleněnou krásu nemusíte nikam daleko, najdete ji u sklářů z Křišťálového údolí. V jejich dílnách, kde budu teď před Vánoci kromě rozpálené pece vonět i punč a svařené víno, vás rádi přivítají. Buďme na jejich práci hrdí.“

Návštěvnická soutěž

Mezi dary do soutěže vynikají například broušené objekty od manželů Beaty a Daniela Vágnerových z Chotyně a od Aleše Zvěřiny z Nového Boru. Neméně zajímavé jsou vázy ze skláren AJETO v Lindavě, Pačinek v Kunraticích u Cvikova a Novotný Glass v Novém Boru. Vánočně laděné ceny věnovaly například společnosti Rautis, Decor by Glassor a Detesk. Skleněným betlémem přispěli i manželé Urbanovi.

Černou mísu z lehaného skla daroval do návštěvnické soutěže sklář Josef Novotný z Heřmanic u Frýdlantu, autor nové Křížové cesty smíření v Dětřichově. Vázu taktéž vyrobenou technikou lehaného skla věnovala Martina Šrýtrová ze Studia Mimoosa v Přepeřích. Zúčastněná muzea věnovala darovala vstupenky, kalendáře a knihy.

Do slosování soutěže se návštěvníci přihlásí jednoduše, díky soutěžnímu QR kódu, který najdou na všech přístupných místech akce. Vylosovaným výhercům předají ceny skláři a další tvůrci na slavnostní akci 11. prosince od 17 hodin v galerii Nisa Factory v Janovské ulici v Jablonci Nad Nisou.

Více informací o Křišťálovém údolí naleznete na webových stránkách CrystalValley.cz, na facebookovém profilu Visit Crystal Valley.

Zdroj: Redakce

Své vánoční příspěvky nám posílejte na mail vanoce@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a město či okres, v němž žijete. Děkujeme!