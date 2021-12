Vánoční přání. Ježíškova pošta je opět na zámku v Doksech

Zájemci mohou až do 12. prosince ​vhodit svůj dopis s přáním pro Ježíška do připravené schránky pod zámeckou věží v Doksech. Jak to funguje?

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Nejdříve je potřeba napsat dopis Ježíškovi a vložit ho do obálky s označením adresy odesílatele, jinak se nedostane zpět. Pak už stačí ho odnést do Ježíškovy schránky pod zámeckou věží ve dnech do mezního termínu. V týdnu od 13. do 17. prosince mohou následně účastníci této tradice očekávat ve své schránce velkou obálku s razítkem. Ta bude obsahovat odevzdaný dopis pro Ježíška a Ježíškovo přání k Vánocům s odpovědí pro děti.