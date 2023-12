Tři, dva, jedna! A nic… Lidé na českolipském náměstí v neděli hlasitě odpočítávali čas, kdy se měl slavnostně rozsvítit vánoční strom. Když zaznělo poslední číslo, zůstali stát ve tmě. „Jako každý rok,“ ozvalo se z davu. Napodruhé už se ale podařilo, ztepilý smrk se rozzářil a advent mohl začít. Co vše nabízejí vánoční trhy na náměstí T. G. Masaryka? A jaké jsou ceny? Reportérka Deníku vyrazila na místo, aby to zjistila.

Rozsvícení vánočního stromu a pohled na adventní trhy v České Lípě. | Video: Video: Ladislava Sdrzallek

Vánoční strom na českolipském náměstí je letos oděný do fialových tónů a na podporu dobré nálady zněly písně českých interpretů. Samozřejmě nechyběly ani stánky s bohatým sortimentem.

A jaké jsou ceny? Svařák se dá pořídit za 50 až 60 korun za kelímek, 100 mililitrů teplé medoviny je k mání za 70 Kč, horký punč a griotka stojí od 50 do 60 korun. Malí návštěvníci si mohou pochutnat na dětském punči za 50 korun a párek v rohlíku vyjde na 45 Kč. Perníčky stojí dle velkosti a provedení od 50 korun za podkovu až po 350 korun za velkou chaloupku.

Právě perníčky a lahodné nápoje na zahřátí nabízí na vánočních trzích Hynek Ruml. Místní trhy dobře zná, protože sem jezdí pravidelně. „Jezdím sem každý rok hlavně kvůli vánoční atmosféře. Tu máme rádi,“ řekl Hynek Ruml, který své řemeslo podědil.

„Perníčky prodával už můj děda. Po vánočních trzích začnou zase různé poutní slavnosti. První je Matějská, pak Kutná Hora a Sedlecká pouť,“ vyjmenoval místa, kde všude nabízí své výrobky.

Stánkový prodej se obvykle předává z generace na generaci, což potvrdili i prodavači trdelníku. „Naše práce se dědí, máme ji po předcích, ale pokud se to nezlepší, budu se muset nechat někde zaměstnat,“ povzdychl si Jan Verhajm a jeho žena, vyučená cukrářka, dodala: „Hodně do toho zasáhl covid. Od té doby už to není jako dřív. Hodně lidí zkrátka přišlo o práci.

Adventní trhy v České Lípě.Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek

Přesto byla první adventní neděli na českolipském náměstí příjemná atmosféra. Návštěvníci si prohlíželi nabízené zboží a dopřávali si dobroty na zahřátí nebo něco do žaludku. „Moc se nám tu líbí, jen by nemusela být taková zima,“ třese se Laďka Brázdová, která si s malým chlapcem vybírala vánoční ozdoby z Jablonce nad Nisou a Dvora Králové.

„Lidé si kupují ozdoby na stromeček, je to sice horší než jiné roky, ale zákazníky stále máme,“ usmívala se Natálie Piděvská z Frýdlantu. I ona tvrdí, že do České Lípy jezdí každý rok.

Kromě klasických vánočních pochutin a dekorací však nechybí ani jiné zboží. K mání jsou různé hračky nebo třeba i frgály, tedy velké koláče z kynutého těsta. S nimi už zaměstnanci firmy Valašské frgále jezdí 10 let. Českou Lípu si sami našli a příští rok se sem chystají znovu.

„Nejvíc na odbyt jde čistokrevný frgál s hruškovými povidly. To byl úplně první frgál, protože za slivky se u nás platilo, z těch se pálí, ale hrušek bylo všude zdarma habaděj,“ vesele vysvětlovala prodavačka.

Atmosféru dokresloval zpěv Míši Noskové, po níž na scénu vstoupil Petr Kotvald se skupinou Trik.

VIDEO: Slavný orloj z Kryštofova Údolí změnil adresu. Spustí ho v Žibřidicích

Vánoční trhy organizuje na náměstí příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa. „Stánkaře jsme vybírali podle zaslaných fotografií a zkušeností z předchozích akcí. Je i vystupující umělce pak vždy konzultujeme s vedením města,“ doplnila Vladimíra Procházková z pořadatelské organizace.

I přes zimu byla účast veliká, při samotném rozsvícení se na náměstí téměř nedalo hnout a to, že se světla nejprve nerozsvítila nikomu moc nevadilo.

Vychutnávat vánoční atmosféru můžete na českolipském náměstí T. G. Masaryka po celý advent. Od 14 do 18 hod. si za zvuků koled nakoupíte na vánočním trhu, děti se projedou vánočním vláčkem, připraveny jsou i pohádky a koncerty. Prodejci ovšem proti nedělní nabídce prořídnou. Od pondělí na náměstí zůstane pouze devět dřevěných stánků. S výjimkou víkendu 9. až 10.12., neděle 17. a čtvrtka 21. prosince, kdy přibude ještě regionální výrobek. Tři stánky se svařeným vínem a občerstvením pak zůstanou na náměstí až do posledního dne v roce.

Program adventu v České Lípě:

4. 12. Ukázky kovářství, od 16. hod. zpívání MŠ a ZŠŠ

10. 12. Bronzová adventní neděle, od 16. hod. Vánoce se ZUŠ

12. 12. Živý betlém se zvířátky, od 16. hod. zpívání MŠ a ZŠ

14. 12. Od 16 hod. zpívání MŠ a ZŠ, v 17.15 pohádka Kterak malý Ondra pomohl čertovi do pekla

17. 12. Stříbrná adventní neděle, od 15.30 Swingband Zdeňka Hůly, od 16 hod. Punč paní starostky, od 17 hod. Antikvartet Dušana Vančury

21. 12. Ukázky kovářství, od 16. hod. zpívání MŠ a ZŠ

Mohlo by vás zajímat: Strom z Českolipska už září na Staroměstském náměstí. Podívejte se

Zdroj: Hana Tietze

Zdroj: Redakce