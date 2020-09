Regionální tvůrkyně vyrůstala obklopená látkami. Její maminka byla textilačka a Lucie už jako malá holka brala krásné látky a vyráběla z nich, co ji napadlo. Její kroky následně směřovaly na libereckou textilku. Účastnila se soutěží, trávila hodiny navíc v šicí dílně s učiteli a i záškolácké vrtochy využívala k šití, konstrukcím a tvorbě jako takové. „Jako absolventka jsem pokřtila kalendář, který byl vlastně poděkováním pro několik skvělých učitelů. Pak jsem nastoupila do práce,“ popsala začátky Šantrochová.

Po prvním pracovním zklamání se rozhodla vydat vlastní cestou, kterou provázela jasná myšlenka. Chtěla vyrábět věci bez zbytečného odpadu, kvalitně a dát do výrobků něco ze sebe a svého srdce. A tak se zrodil Varton Chaos. „Samotný název mi dal opravdu zabrat. Dlouho jsem hledala něco, co by poukazovalo na mě, ale pod vlastním jménem jsem tak úplně pracovat nechtěla. Varton Chaos představuje přesmyčku mého jména bez diakritiky,“ vysvětlila autorka.

Jako dítě Jizerek se snaží šít oděvy pro dívky a ženy, ve kterých mohou zdolat kopec i vyrazit do města na kávu. „Aktuálně pracuji i na několika kouscích pro pány. Zatím nejsou v nabídce, ale už se testují,“ pochlubila se Lucie. K tričkům a šatům přibude kolekce podzimních kabátků a doplňků. Párkrát do roka se kreativně vyřádí na nějakém kostýmu či zakázce.

Tvůrkyně se podle svých slov nenechává ovlivňovat pomíjivou módou, střihy si dělá sama a každý kousek vyrábí osobně. Nyní si pohrává s myšlenkou vlastního designu látek a začíná tvořit první návrhy, kam se opět propíše její „já“. „Vždy jsem tvořila se špetkou humoru a punku, byla tak trošku přátelská, ale kousavá zároveň a v tom chci i nadále pokračovat. Chci zůstat prostě svá,“ dodala Lucie.

Zájemci mohou kousky z její dílny sehnat v obchodě Be Happy v Litomyšli a Lanškrounu a nově i v Chomutově v obchodě Srdcofka. Už ji oslovilo několik obchodů zaměřující se na prodej českých výrobků. Podle Šantrochové došlo ve společnosti k posunu v tom, že lidé upřednostní dražší, ale kvalitnější kousky před sériovou výrobou. „Je škoda, že nás levná výroba tak neskutečně převálcovala, a jsem ráda, že od toho lidi začínají upouštět, protože podle mě je to jen vršení odpadů. Nemálo lidí už mi to potvrdilo,“ zdůraznila Lucie.

Se svou tvorbou objíždí i různé akce a festivaly. Nejčastěji se účastní Mint Marketu, který putuje po celé republice. Nedávno nabízela své oblečení i na Tatrzích ve Vratislavicích nad Nisou. A čeho by ráda v budoucnosti dosáhla? „Chci nadále pokračovat v tom, co mě baví a učit se novým věcem. Věřte nebo ne, krejčovina je krásný a rozmanitý obor,“ uzavřela Lucie Šantrochová.