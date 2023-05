K vážné dopravní nehodě došlo dnes, v sobotu 13. května, na silnici II/262 mezi Českou Lípou a Zákupy. Poblíž odbočky na Žizníkov tam před pátou hodinou odpolední srazilo osobní auto dvě cyklistky. Kvůli záchranným pracím byla silnice uzavřena, na místě přistával vrtulník.

Vrtulník Kryštof letecké záchranné služby v Libereckém kraji. Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Veselý

„Podle našeho prvotního šetření k nehodě došlo tak, že dvě cyklistky jedoucí po silnici odbočovaly vlevo. Za nimi jedoucí auto zastavilo, řidič dalšího auta jej předjel, přičemž do obou cyklistek narazil,“ popsala nehodu policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Obě cyklistky utrpěly zranění. Jednu z nich transportoval vrtulník do liberecké nemocnice, druhou odvezla sanitka do českolipské.