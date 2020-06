„Lesní divadlo ožilo oslavou stoletých narozenin, což znamená, že je zdejší lesní divadlo o rok starší než podobné a asi známější ve Sloupu v Čechách,“ uvedl ředitel cvikovské knihovny Tomáš Vlček. Podle něj, zaplněný areál ukázal, že o jedinečné místo je zájem.

„Všichni se shodli, že by si do skal našli cestu a rádi by, kdyby se se tam konaly pravidelné akce, jako ve Sloupu,“ řekl Vlček. Ostatně i vznik zcela nového skalního divadla v Prysku ukázal, že po sto letech je stále o tuto kultivovanou zábavu v nádherných kulisách pískovcových lomů zájem.

„Jde k unikátní fenomén Lužických hor a Českého Švýcarska,“ upozornil Tomáš Vlček. Podobná divadla jsou také v Kytlicich, blízkém Jonsdorfu či České Kamenici. Původní hrázděné domky, i hlediště, které jsou vidět na dobových fotografiích už dávno zmizely.

V rámci oslavy vystoupila skupina Švejk band, SHS Garde – Loupežníci. Součástí byla i hudební ukázka z letošního etno festivalu BARABANFEST, který ve Cvikově pořádali o den dříve. „Byla to moc krásná akce. Všem, kdo ji připravovali patří velké díky,“ napsala po oslavách na facebooku Jaroslava Tregnerová.