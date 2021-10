Jiří Štěpánek se narodil 27. září 1951 v Dubici, přímo nedaleko fotbalového hřiště, takže už asi tehdy mu bylo souzeno, že fotbal bude jeho celoživotním koníčkem. Po vojně hrál v České Lípě, kde byla kopaná na vysoké úrovni. Přicházeli sem kvalitní fotbalisté, jako Vápeník, Poštulka, Zlámal, Pinter, bratři Houškové, Soukup a mnoho dalších. Ti byli vedeni kvalitními trenéry: Cyprysem, Fišerem, Klínským, Sochorem, Žůrkem, a tím se kopaná postupně v České Lípě dostala až do 2. ligy, v níž nehrála žádnou podřadnou roli.

„Ten stále ještě aktivně hraje a do utkání se samozřejmě zapojí v obou týmech,“ zve skalický Josef Hrdlička. Jak uvedl za Českou Lípu by měli nastoupit hráči Pavel Soukup, Jiří Penčev, Jarda Barvíř, Roman Ladra, Martin Šimon, Radek Novák, Milan Szabo, Standa Kouřil, Slávek Najman,Vlasta Rataj, Dušan Ješeta ,Jiří Šindelář, Marek Tomíček a další. Občerstvení bude zajištěno, na akci bude pivo i guláš.

Zavzpomínat si a připomenout slavné časy fotbalu na Českolipsku si mohou fanoušci v sobotu 9. října na hřišti ve Skalici u České Lípy. Právě zde uvidí od 11 hodin přátelské utkání starých gard Vagónky Česká Lípa a SK Skalice a to u příležitosti oslavy sedmdesátých narozenin fotbalisty Jiřího Štěpánka.

