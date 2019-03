„Dogtrekking je v podstatě orientační pochod na čas, každý účastník dostane mapu a na trase jej čeká několik kontrol. Psovod je se psem spojený postrojem a vodítkem nebo vede psa pouze na vodítku. Během našeho dogtreku je zakázáno mít pejsky na volno,“ vysvětluje Patrik Želechovský z pořádajícího strážského spolku. „Při oficiálních závodech, kterými jsme se inspirovali, se překonávají dlouhé vzdálenosti v řádu stovek kilometrů. My chceme, aby si pochod zkusil a užil každý, proto jsme naplánovali výrazně kratší trasu,“ dodává pořadatel.

Není účelem vyhrát, ale pomoci. To je heslo Strážského dogtreku, který se uskuteční v sobotu 20. dubna. Výtěžek akce poputuje do útulku Dogsy na pomoc psům, kteří dosud na páníčka štěstí neměli. „Přijít podpořit dobrou věc mohou i lidé bez pejska. Připravili jsme doprovodný program včetně soutěží a hudby,“ zve na dogtrek Patrik Želechovský. V hotelu Uran, kde bude start i cíl závodu, budou po celý den k dispozici psí hlavolamy a překážky a kdo o pořízení psího kamaráda teprve uvažuje, bude si moci vybrat parťáka třeba z pejsků, o které se útulek momentálně stará.

Pořadatelé v cíli odmění nejrychlejší účastníky, ale i nejmladšího a nejstaršího psího závodníka či nejmenšího pejska, který trasu ujde po svých. „Na trase bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si každý účastník označí návštěvu místa ve startovní kartě. Účastníci mohou potkat i živou kontrolu, která se zaměří hlavně na dodržování zákazu volného pobíhání psů, za které hrozí vyloučení,“ připomíná ředitelka závodu Tereza Musilová.

Kromě startovní karty, mapy a itineráře, které účastník obdrží při prezenci, musí být závodníci vybaveni vodou a miskou pro psa. Předložit musí i platné očkování psa proti vzteklině. „Při zranění pejska nebo jeho psovoda bude zajištěn odvoz z trati. Na startovní kartě bude uvedený telefonní kontakt na řešení krizových situací,“ doplňuje Musilová. Kam se dogtrekaři v okolí Stráže pod Ralskem vydají, zůstává tajemstvím. Trasu totiž účastníci zjistí až na startu.

Cena startovného je 150 Kč. Přihlašování probíhá přes formulář, který je k dispozici na Facebooku události a na webu www.jargenfamily.cz, vyplněné přihlášky lze zaslat na e-mail dogtrek@jargenfamily.cz. Uzávěrka přihlášek a platby předem je do 7. dubna. Každý účastník, který se registruje a uhradí platbu předem, dostane navíc registrační balíček s překvapením. Prezence závodu je 20. dubna od 8 do 10 hodin v hotelu Uran ve Stráži pod Ralskem, otevřený start od 9 do 11 hodin.