/FOTO, VIDEO/ Lustraři Preciosy vystavili v Miláně jedinečné dílo. Dává možnost poslechnout si světlo a spatřit hudbu

Lustraři Preciosy vystavili v Miláně jedinečné dílo. Dává možnost poslechnout si světlo a spatřit hudbu. | Foto: Preciosa Lighting

Labyrint třpytivého světla a křišťálu zachyceného v pevných geometrických tvarech září od úterý 18. dubna až do 23. dubna v rytmu hudby na milánském veletrhu osvětlení Euroluce 2023. Dynamická instalace Crystal Beat, kterou vytvořil tým designérů a sklářských mistrů kamenickošenovské společnosti Preciosa Lighting.

„Nabízí nevšední propojení světla a hudby. Zážitek z instalace vytváří v člověku pocit, že vidí hudbu a slyší světlo,“ informoval mediální zástupce firmy Jan Huk s tím, že instalace je zároveň ukázkou nového konceptu osvětlení Crystal Grid. Dílo navrhli kreativní ředitelé společnosti Preciosa Lighting Michael Vasku a Andreas Klug.

„Chtěli jsme ukázat všestrannost a možnosti dynamického osvětlení, které koncept Crystal Grid nabízí,“ říká o instalaci Michael Vasku. „Použili jsme prostorový zvuk a sladili ho s křišťálovou strukturou osvětlení. Cílem bylo vytvořit silný zážitek z prostoru, podobně podmanivý jako hledání cesty labyrintem, kde každý další krok ve vás vyvolá pocit úžasu," uvedl Vasku.

O unikátnosti instalace Crystal Beat svědčí také její impozantní rozměry. 810 ručně foukaných křišťálových trubic tvoří téměř 5 metrů vysokou a 14,5 metrů širokou imerzivní instalaci. Důkazem pohlcující rozměrnosti instalace je i délka kabeláže mezi 1620 jednotlivými světelnými zdroji, která dosahuje 5 kilometrů. A pokud by se všechny křišťálové trubice poskládaly do jedné řady, dosáhly by délky více než šesti fotbalových hřišť.