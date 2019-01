Velenice - Bohulibý podnik končí, litoměřické biskupství se zaměřilo na pomoc větší skupině propuštěných vězňů. Krávy zůstanou novému majiteli.

Sociální farma fungovala přes dva roky. | Foto: Deník/Jiří Jelínek

Zemědělská usedlost ve Velenicích, ve které od roku 2014 sídlila takzvaná Sociální farma, má nového majitele. Biskupství litoměřické parcely a nemovitosti, včetně strojů a dobytka, prodalo zemědělské společnosti Farma Lípa. Ta chce slovy svého jednatele Marka Krejzy na místě nadále produkovat biomaso.

„Naše firma se zabývá ekologickým chovem skotu, stejně jako Sociální farma, oba podniky jsou proto kompatibilní," říká Krejza s tím, že si nechal i několik původních zaměstnanců, kteří nyní pracují mimo velenickou farmu. O dalším směřování, a případné rekonstrukci objektů, je podle něj předčasné v tuto chvíli mluvit.

Pragmatické rozhodnutí

Sociální farmu provozovalo litoměřické biskupství společně s českolipskou Farní charitou. Biskupství patřily movité i nemovité statky, a charita zajišťovala provoz, včetně zaměstnávání sociálně potřebných lidí. Výhledově mělo dojít i k zapojení bývalých vězňů. Těm by se tak usnadnily první kroky na svobodě; měli by zaměstnání, bydlení, a získali by snad i pracovní návyky.

Obdobně zaměřené zařízení pro pomoc lidem po výkonu trestu má však litoměřické biskupství i ve Stráži pod Ralskem. A oba projekty najednou potřebovaly nákladné investice.

„Původně se jednalo o společný projekt, který měl pomoci dlouhodobě nezaměstnaným a do budoucna také lidem propuštěným po výkonu trestu, kdy by se jednalo o 1-2 lidi, tedy v řádech jednotlivců. Souběžně s tím se připravoval projekt Komunitního domu sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem, který může dát šanci na nový start do života až 14 lidem propuštěným po výkonu trestu odnětí svobody najednou," říká tisková mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková s tím, že církev má povinnost konat s péčí řádného hospodáře.

„A protože nebylo finančně možné realizovat oba projekty zároveň, byl upřednostněn ten projekt, který může pomoci více lidem," dodává Michálková.

I v tomto případě biskupství zakoupilo objekt, provozovatelem Komunitního domu sv. Dismase je Oblastní charita Česká Kamenice. Jejím zřizovatelem je stejně jako u českolipské Farní charity Biskupství litoměřické. Otevřen byl v loňském roce.

V zemědělství už prý ne

Ředitelka českolipské Farní charity Eva Ortová, která byla jakousi duchovní matkou celého projektu, zániku farmy lituje, rozjet obdobný projekt však neplánuje. „Je problém sehnat volnou půdu. V našem případě jsme měli štěstí na zemědělce, který v oboru končil, a přenechal nám padesát hektarů. Dalších padesát hektarů jsem sehnala od okolních farářů. Rozjet další projekt není možné, neboť nikdo už vám pozemky nenechá, všichni na ně berou dotace," říká Eva Ortová.

Českolipská Farní charita s pomocí sociálně znevýhodněných spoluobčanů ale jinak nekončí, dál fungují ostatní služby jako je azylový dům Jonáš pro matky s dětmi, nízkoprahový klub Koule, Centrum pro pěstounské rodiny, Sociální automobil či ubytovna v Novém Boru.