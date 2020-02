Veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour se již po dvacáté koná v Libereckém kraji. Ve dnech 6. a 7. března se v jabloneckém Eurocentru představí nejen města, turistické oblasti a kraje, ale i další aktéři cestovního ruchu.

Trhovci na 19. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019 v jabloneckém Eurocentru. | Foto: Deník / Kamil Košun

Liberecký kraj vyhlašuje v rámci akce výtvarnou soutěž pro děti na téma Moje oblíbené místo v Libereckém kraji. Úkolem účastníků soutěže je ztvárnit libovolnou výtvarnou technikou na formát A4 své oblíbené místo v Libereckém kraji, přičemž fantazii se meze nekladou. Soutěž je určená žákům mateřských a základních škol ve třech kategoriích: do šesti, jedenácti a do patnácti let. Soutěž končí 21. února.