Místo toho nabízí Muzeum Českého ráje v Turnově alespoň on-line velikonoční kvízy, které mohou zabavit v čase karantény děti i dospělé a navíc jim přiblížit velikonoční symboliku trochu jinak.

„Třeba co znamenalo vajíčko. Pod žloutkem si sice můžeme představit slunce a pod skořápkou zemi, ale v prvé řadě jde o velice silnou symboliku nového života,“ uvedla jeden z mnoha příkladů etnoložka a ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová.

Podle ní je teď také výjimečná příležitost připomenout si lidové obyčeje, ale třeba i jídelníček našich předků nejenom návštěvou expozice v Dolánkách, muzeích či skanzenech. Na stránkách muzea zároveň vysvětlují symboliku jednotlivých dnů velikonočního týdne. „Velikonoce a jejich oslava se v minulosti prolínaly do všech vrstev, a i když se samozřejmě připomínalo Zmrtvýchvstání Krista, byly to především svátky rodinné,“ zdůraznila Jakouběová.



A i když Velikonoce letos nebudou moci být tradičním sletem širších rodin a příbuzných, můžeme si je udělat pěkné a tvořivé i v nejužším kruhu. „Vždyť Velikonoce nemusí být nutně jen spojené s výlety a nákupy v supermarketu,“ dodala Jakouběová.

„Pokud jsou maminky doma s dětmi, mohou si třeba podle našich receptů upéct na Zelený čtvrtek jidášky mazané medem. Nebo použít k vaření nejrůznější zelené „bejlí“. Všechny tyto symbolické pokrmy by měly podle lidové moudrosti nejen ochraňovat před nemocemi, ale hlavně jsou nesmírně chutné,“ popsala ředitelka. „Kromě bylinek je k tomu často potřeba jen mouka, trochu másla, vejce a kvasnice, které už zase v obchodech jsou,“ připomněla Vladimíra Jakouběová, která už vydala i několik kuchařek podle tradičních lidových receptur. Třeba na velikonoční bábu nebo různé druhy pečiva, které měly spojovat rodinu a kynutím symbolizovat hojnost a dobré časy.

I přes to, že má turnovské muzeum stejně jako další kulturní instituce v těchto dnech zavřeno, lidé uvnitř nezahálejí. „Pokračujeme na přípravě plánovaných výstav, ale také opravujeme, natíráme, všechno vlastními silami, protože musíme šetřit a navíc jsou tu skvělí a ochotní lidé,“ nastínila ředitelka dění v zavřeném muzeu.



Na Dlaskově statku se třeba pustili do úpravy mlatu a přípravy výstavy národopisné expozice zaměřené letos na zpracování textilu.

V Kamenářském domě zase připravují akce pro mateřinky. „Zatím jsme byli zaměřeni na školáky, to se ale teď změní. Řada školních akcí se ruší, a pokud se děti do školy vrátí, budou muset dohánět látku. Proto se budeme snažit oslovit předškoláky a na míru jim připravit zážitkové lektorské programy, které budou zaměřeny tak, že děti něco uvidí a zároveň si budou moci i něco vyrobit,“ popsala lektorka Kateřina Krausová.

Na velikonoční listy, které lidé mohou vyplňovat už ode dneška, také naváže série didaktických kvízů, jež by měly dospělé, ale hlavně děti seznámit s tím, co muzeum nabízí. Od mineralogie, přes horolezectví až po archeologii. Zábavná forma se podle autorů může stát třeba netradičním doplňkem výuky. Třeba dějepisu nebo přírodních věd. „Navíc mohou úspěšní luštitelé vyhrát volnou vstupenku,“ připomněla Jakouběová. Věří totiž, že brány všech institucí nezůstanou dlouho zavřené. „Myslím, že lidé se chovají rozumně a určitá uvolnění by byla na místě,“ doplnila.

Uzavřením přichází instituce o vstupné, které v turnovském muzeu tvoří až třetinu příjmů. Už teď jim černou díru v rozpočtu udělá například zrušený řemeslnický jarmark. A to nejen jim, ale i řemeslníkům, pro které jsou podobné akce zdrojem příjmu. „Jak to bude možné, obnovíme řemeslné víkendy. Budeme dělat, co se dá. Je to nová zkušenost, ale chtěla bych, aby byla dobrá,“ uzavřela ředitelka Vladimíra Jakouběová.