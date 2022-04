Nová technika vyšla na necelých osm milionů korun a místní sbor dobrovolných hasičů ji dostal darem od obce Brniště. Nechybělo ani žehnání nové cisterně. „Všem, co jste dorazili, děkuji a hasičům přeji hlavně bezpečí, ať jim technika slouží. Podařilo se to, co jsme si ještě nedávno nedovedli představit,“ řekl starosta Brniště Michal Vinš. Na místě nechybělo ani občerstvení a program zpestřilo vystoupení hudební skupiny Mareks ze severu Čech.