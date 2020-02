Kdy: Sobota 22. 2. a neděle 23. 2.

Kde: Horní Police, Doksy, Zákupy, Kravaře, Dubá, Česká Lípa

V sobotu se bude už od rána bavit Horní Police, kde masopust odstartují zabíjačkové hody na starém mostě, průvod tu vyrazí do ulic ve 13 hodin. Už dopoledne, úderem desáté hodiny, se masopustní veselí rozjede na Vísecké rychtě v Kravařích a také v Doksech, kde bude sraz na náměstí Republiky a průvod zamíří do Starých Splavů. Sobotní odpoledne nabídne další dva masopusty. V Zákupech se maškary začnou srocovat ve 13 hodin na náměstí a o hodinu později vyrazí na zámek. Slavit bude i Dubá, i tady bude sraz maškar na náměstí a průvodu se začátkem ve 14 hodin zahraje do kroku Tam Tam Orchestra. Na neděli si masopust připravila Česká Lípa. Ve 13:30 hodin vyjde z klášterních zahrad vlastivědného muzea pestrý průvod masek, od 15 hodin je pak připravena pohádka pro děti.

MASOPUST V HORNÍ POLICI

Sobota 22. února od 9 hodin

Tradiční staročeskou zabíjačkou začne v sobotu ráno masopust v Horní Polici. Na starém mostě bude k prodeji guláš a tlačenka, během dne pak budou k dostání i jitrnice, jelita, prejt a polévka. Ve 13 hodin vyrazí do ulic průvod masek. Po příchodu bude před restaurací u Huberta zakopána basa jako symbol končícího veselí. Všichni budou následně pozváni do restaurace k masopustní veselici.

DOKSKÝ A STAROSPLAVSKÝ MASOPUST

Sobota 22. února od 10 hodin

Sraz na náměstí Republiky v Doksech v 10:00 hod. Průvod masek přes Doksy (Komenského a Máchova ulice) Jarmilinou stezkou do Starých Splavů k hasičské zbrojnici, kde je připraveno občerstvení a hudba. Přijít v masce se vyplatí!

MASOPUST NA RYCHTĚ

Sobota 22. února od 10 do 16 hodin

Vísecká rychta v Kravařích masopustem začíná novou sezonu. Masopustní veselí budou doprovázet řemeslníci s ukázkami své tvorby, žertovné hry pro děti i tvůrčí dílničky. Na dvoře Vísecké rychty bude uvádět návštěvníky do dobré nálady tradiční vesnická muzika, která doprovodí i masopustní průvod. O zábavu se budou starat ochotníci HRAjeto z Nového Boru. Ve 14. 30 se soubor postará o důležitý masopustní zvyk - vynesení ortelu nad basou.

ZÁKUPSKÝ MASOPUST

Sobota 22. února od 13 hodin

Program: 13.00 - 14:00 srocování masek na náměstí Svobody - volná zábava. 14:00 Předání klíčů od města starostou Zákup. 14:05 Průvod městem v čele s mědvědem Dřevoušem na alegorickém traktoru. 16:00 předání medvěda Dřevouše panu kastelánovi. Po celý den zabijačkové hody v Restauraci v Podzámčí. Každá maska v průvodu obdrží zabijačkovou nadílku. Občerstvení na trase pro malé i velké masky zajištěno. Doprovodný program: Eduard Held muzeum - V den konání akce otevřeno od 9:00 do 16:00, masky vstup zdarma. Státní zámek Zákupy - Mimořádné prohlídky zazimovaného zámku od 10:00 do 14:00. Prohlídky budou probíhat každou celou hodinu v celkové délce 30 minut.

DUBSKÝ MASOPUST

Sobota 22. února od 14 hodin

Přivítání a sraz masek je ve 14.00 hodin na náměstí v Dubé. Pro loňský velký úspěch budou průvod doprovázet úžasní bubeníci z Tam Tam Orchestra. Děti i dospělé čeká spousta zábavy ať už u hodu jitrnicí, pojídání koláčků nebo u stromu hojnosti a dalších taškařic. Na všechny čeká bohaté občerstvení od zabijačky přes rybí pochoutky až k trdelníku a cukrové vatě.

MASOPUST V ČESKÉ LÍPĚ

Neděle 23. února od 12 hodin

Užijte si masopustní veselici v České Lípě. Ve 13:30 hodin vyjde z klášterních zahrad vlastivědného muzea pestrý průvod masek, od 15 hodin je pak připravena pohádka pro děti. Těšit se můžete na Máňa trio, kejklíře, živou hudbu, hry, bohaté občerstvení. Nebude chybět ani palačinka Farní charity a soutěž o nejlepší masku.