„Navaříme také dvě várky guláše, každou po 35 kilogramech masa,“ uvedl místní řezník a uzenář Pavel Neckař. Ten pro tradiční rituál a hody vybere a připraví vepřové maso. „Je suprové, české, máme i vybrané bůčky na ovar, tak aby si ho daly i ženy,“ řekl. Kolem zabijaček se točil už jako dítě a své první „prase“ – zabijačku si udělal pod dohledem už ve čtrnácti letech: „Teď tady dohlížím na kluky a dávám masu chuť,“ podotkl Neckař.

S myšlenkou na uspořádání klasické zabijačky, která doplní podzimní jarmark, tady přišla parta chlapů už před sedmi roky. A dodnes se jim pochoutky vždy dařilo přichystat. Tradiční formou, se vším všudy, jak si původně přáli a jak je známá třeba z Ladových obrázků, ji už ale kvůli požadavkům hygieniků nemohli dělat. Výtěžek z prodeje jitrnic, tlačenek nebo guláše pak věnují na podporu mladých místních fotbalistů.

„Začínali jsme před léty v malém, během půlhodinky jsme měli tlačenku i jitrnice pryč. V loňském roce jsme už dělali 1600 jitrnic, 400 kroupáků a 200 žemláků,“ popisuje Jiří Jirák, jeden ze strůjců oblíbené tradice ve Cvikově. Na událost se pak s kamarády těší dlouho dopředu a na potřebné práce si berou volno. „Řeznický mistr nám maso připraví. S předstihem jsme si udělali už 280 kilogramů tlačenek, je potřeba je udělat dříve, aby se vychladily,“ sdělil Jirák.

Neodmyslitelnou postavou je i cvikovský starosta Jaroslav Švehla, v kuchyni u kotlů a řeznického náčiní je jako doma. S vařečkou nebo se střívky zachází s profesionalitou, neznalý člověk by nevěřil, že má doktorát z práv.: „Vepřové hody? To už je naše srdeční záležitost. Letos sedmý ročník. Na začátku jsme do toho šli, že děti i jejich rodiče uvidí na vlastní oči,co je taková vesnická zabijačka, jak se vyrábí jitrnice a vůbec vše kolem toho, ale hygienici už nám tradiční zabijačku venku nedovolili,“ řekl Švehla mezi přípravou 12 kilogramů cibule a plnění jitrnic. Jak poznamenal, všech předchozích šest ročníků vepřových hodů bylo pěkné počasí. „Teď se možná dočkáme deště, ale na něj se připravujeme, horší že jsou ta koronavirová omezení, ve stanu máme místa k sezení, dohlédneme na dezinfekci,“ dodal starosta.

Kromě vůní si lidé mohou poslechnout v sobotu na cvikovském náměstí spoustu hudby. Zahrají Českolipská muzika, Crazy Dogs, Apollobeat revival & Jiří Votoček s písněmi Petra Spáleného, kapely Šmrnc, Hupki Dupki a Los Chuperos. Přichystán je i bohatý doprovodný program. Zahájení prodeje je naplánováno od 9.00 hodin.