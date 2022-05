Zdražování způsobené inflací a ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, nedostatek materiálu a vytíženost stojí za zrušením několika zadávacích řízení na veřejné zakázky v České Lípě. Soutěžit je plánuje město znovu, a to s upravenými podmínkami, které reagují na složitou situaci ve stavebnictví. „Všechny veřejné zakázky, o kterých je řeč, jsme začali soutěžit ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Zakázky budeme soutěžit znovu s upravenými podmínkami a věříme, že dodavatele se nám podaří vysoutěžit,“ sdělila starostka Jitka Volfová.

S podobnou situací bojují i další obce a města napříč republikou. Dochází tak ke zpožděním v začátcích velkých staveb nebo ke komplikacím v zajištění důležitých služeb. „Skončilo nám covidové období a začala válka na Ukrajině. Řadu zakázek se nepodařilo vysoutěžit, v některých případech jsem nedostali žádnou cenovou nabídku,“ podotkl místostarosta České Lípy Martin Brož.

Situace se dotkla například i údržby zeleně, město letos v únoru vypsalo veřejnou zakázku na dodávku těchto služeb na další čtyři roky. Podle mluvčí českolipské radnice obdrželi jen jednu nabídku s nabídkovou cenou, která byla téměř dvakrát dražší než předpokládaná hodnota zakázky. „Radní tak zadávací řízení zrušili a na dalším jednání schválili nové podmínky s kratší dobou plnění a s úpravou objemu veřejné zakázky,“ upřesnila mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Protáhne se i rekonstrukce budovy bývalé České pojišťovny. Město budovu získalo v dubnu 2019 za 18 milionů korun a plánuje do ní přesunout všechna přepážková pracoviště městského úřadu. Obdrželi sice osm nabídek, ale někteří dodavatelé nesplnili zadávací podmínky a byli z výběrového řízení vyloučeni. K hodnocení tak nakonec městu zůstala jediná nabídka s nabídkovou cenou zpracovanou na konci loňského roku, která však vůbec nepočítala s vlivy současné situace na stavebním trhu v souvislosti s konfliktem na Ukrajině.

„Schválili jsme nové zadávací podmínky, které už na současnou situaci reagují a nastavují pro dodavatele spravedlivé podmínky plnění i ve vazbě na možné změny ceny stavby v souvislosti se zvyšováním cen materiálů. Pokud se podaří dodavatele najít, s rekonstrukcí by se mohlo začít na podzim letošního roku, hotovo by mělo být v září 2023,“ informovala Volfová.

Zpoždění nabral i nový skatepark s betonovými překážkami a s areálem pro parkour, který by měl vyrůst na dosud nevyužívané louce v Purkyňově ulici u ZŠ Špičák. Na začátku roku vyhlásili zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby s termínem dokončení stavby do konce letošního září. Město neobdrželo žádnou nabídku. „Skatepark je specifická stavba a příliš mnoho firem je neumí. Ty, co je umí, jsou pro letošní rok plně vytíženy v jiných částech republiky,“ poznamenal Brož s tím, že letos skatepark nebude.

Aktuálně běží i výběrové řízení na zhotovitele stavby venkovního koupaliště v přírodním areálu v Dubici. Nabídky mohou firmy podávat až do 2. června, předpokládaná cena veřejné zakázky je 220 milionů korun. Počítá se s výstavbou tří nových venkovních bazénů a provozních objektů koupaliště, jako je například sociální zázemí a pokladna, instalace technologií, venkovního osvětlení, mobiliáře. Součástí areálu budou také stávající atrakce, a sice soustava vodních hrátek a také velké 3D bludiště. „Rádi bychom ještě letos podepsali smlouvu s vybraným dodavatelem, aby mohl na podzim zahájit přípravné práce, hlavní stavba by pak probíhala v roce 2023. Moc si přeji, aby se nám podařilo získat kvalitního dodavatele, který koupaliště, na které Lípa čeká 30 let, konečně postavil,“ řekla Volfová.

Rostoucí ceny ovlivnily i některé veřejné zakázky Libereckého kraje na opravy silnic a mostů. Na Českolipsku se jejich zrušení dotklo mostů v Kunraticích u Cvikova, Mařenicích a Volfarticích „Firmy po nás požadují více peněz, a to kvůli zdražení materiálů a stavebních prací. Faktem je, že nárůsty cen jsou rapidní a firmy, které měly dodat materiály, vypovídají smlouvy a vše se komplikuje,“ popsal situaci statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták.

Liberecký kraj nyní připravuje další postup ve spolupráci s advokátní kanceláří a zvažuje do smluv zapracovávat ustanovení o možnosti navýšení či snížení ceny v průběhu samotných stavebních prací, a to v závislosti na pohybu cen na trhu. „Naším záměrem je vypsat zakázky znovu i s případným navýšením předpokládané ceny, ale samozřejmě s maximálním nepřekročitelným limitem,“ doplnil Sviták.