Britský veterinář a spisovatel James Herriot patří k nejznámějším autorům, který knižně představil čtenářům svět zvěrolékařství. Jeho knihy přelouskala i Lýdie Suková, která hned po vysokoškolských studiích založila vlastní veterinární praxi v okrese Česká Lípa a věnuje se zvířecím pacientům v Libereckém a Ústeckém kraji.

Veterinářka vypráví. | Video: Lýdie Suková

Po čtrnácti letech se i ona rozhodla, že sepíše vlastní vzpomínky a příběhy. A tak se zrodila kniha Veterinářka vypráví. „Většina autorů popisuje práci veterináře hrozně romanticky, optimisticky a se šťastnými konci. Já jsem chtěla přinést realističtější vhled do každodenního života a dilemat terénního veterináře, takže nechybí příběhy bizarní či vtipné, ale ani smutné, knížka ve čtenářích vyvolá smích i pláč,“ svěřila se autorka.

Na knihu Veterinářka vypráví lze přispět prostředictvím sbírky Donio

Podle ní veterinární lékař nejen léčí a pomáhá zvířatům od bolesti, ale je do značné míry také psycholog. Musí totiž pracovat i s emocemi majitelů zvířecích pacientů. Celosvětové statistiky ukazují, že u této profese je nejvyšší počet sebevražd. „Je to psychicky i fyzicky náročné povolání. Člověk musí umět najít rovnováhu, aby se nezbláznil,“ zdůraznila Suková. „Dříve jsem jezdila na motorce, s tím jsem přestala po narození syna. Nyní se věnuje lezení po skalách. Fyzická činnost ve spojení s adrenalinem je očišťující,“ upřesnila.

Vedle péče o hospodářská zvířata se věnuje kompletní terénní diagnostice koní, chirurgii a stomatologii. Zorganizovala sbírku na záchranné sítě pro koně, které využívají soukromníci i záchranné složky. Před rokem se zasloužila o včasnou evakuaci koní, skotu a dalších zvířat z oblastí zasažených požárem v Českém Švýcarsku. Pečuje i o zvířata žijící v děčínské zoologické zahradě. „Vytvořili mi zde skvělé pracovní podmínky. Navíc díky tomu, že jsou zde různá zvířata, se musím stále profesně rozvíjet a vzdělávám se. Sbírám nové zkušenosti a často mě to nutí vyjít z komfortní zóny,“ podotkla veterinářka.

200 kusů cigaret a 10 minut. Na psovody a jejich parťáky čekalo hledání tabáku

Své zážitky a zkušenosti nasbírané během čtrnácti let se rozhodla představit v knize, kterou si autorka i sama ilustruje. Aktuálně běží kampaň na její vydání na portále Donio.cz. Na pultech knihkupectví by se měla objevit na podzim. „Odměny jsou pestré. Zájemci si na Donio mohou předplatit nejen knížku, která je tu levnější, než pak bude v knihkupectví, ale i některý z krásných Lýdiiných akvarelů, záložku, hrníček, či dokonce zážitkový den v terénu, kdy si zájemce na vlastní kůži vyzkouší, co práce zvěrolékaře obnáší. Celý den totiž stráví s Lýdií u pacientů,“ informovala spolumajitelka liberecké marketingové agentury Parliamo a velká milovnice snad všech zvířat Lenka Vrátná, která s projektem pomáhá.

Vybrané finance pokryjí odborné redakční práce, grafické zpracování a samotný tisk knihy. „Pokud se cílová částka nevybere, budeme v úsilí peníze sehnat pokračovat. Věříme, že knížka si získá srdce každého, kdo má rád zvířata,“ uzavřela vyprávění Lýdie Suková.