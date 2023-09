Výstavbu větrného parku v Brništi na Českolipsku vedle diskuze o kladech a záporech této investice doprovázela i anketa, do které se zapojili obyvatelé obce.

Výstavba větrného parku má v Brništi zelenou. | Foto: Obec Brniště

Přes tři čtvrtiny účastníků ankety se vyjádřily souhlasně či spíše souhlasně k tomu, aby se obec Brniště zapojila do výroby větrné energie. Samotnou anketu vyhlásilo vedení obce poté, co jeden z uchazečů o tuto ekologickou investici uspořádal veřejné setkání s občany, kde vysvětlil zásadní otázky možné spolupráce a představil i vizualizace budoucího vzhledu větrníků.

„Snažíme se obec rozvíjet, hledáme nové cesty k posílení obecního rozpočtu a pokud k němu vede zároveň i cesta ekologická, jsme pro. Nechceme však podnikat nic proti vůli občanů, i proto jsme přivítali možnost odborného setkání s občany a následně jsme připravili anketu,“ řekl Deníku starosta Brniště Michal Vinš s tím, že do ankety se zapojila zhruba čtvrtina ze 420 domácností v obci.

Jak sám zdůraznil, kdyby místní projevili nesouhlas, tak by ho respektovali. Obec nyní připravuje záměr ke zveřejnění a zahájí konzultace jak s příslušnými orgány, tak s případnými investory. „Na základě výsledku ankety budeme nyní připravovat i výzvu potenciálním partnerům a oslovíme je k možné spolupráci. Ten, kdo obci nabídne nejlepší podmínky, zvítězí. Bohužel dnes nikdo neodhadne délku celého přípravného procesu, může jít o řadu let,“ doplnil Vinš.

To například obyvatelé Horní Řasnice u Frýdlantu na Liberecku prostřednictvím místního referenda na začátku letošního roku odmítli větrné elektrárny. Jelikož hlasovalo 114 lidí z celkového počtu 187 oprávněných osob, prohlásila místní komise referendum za platné. Proti pokračování spolupráce se vyslovilo 60 obyvatel, rozhodnutí z referenda je pro vedení obce závazné.

Výsledky ankety v Brništi:



Můj názor na možnost výstavby větrného parku v naznačených rozměrech a lokalitách:



A) Obnovitelným zdrojům energie fandím, vítám je v naší obci - 53,27 %

B) Chápu, že obnovitelné zdroje jsou budoucnost, sníží naši závislost na nevyzpytatelných autoritářských režimech a v naší obci mi nevadí - 22,43 %

C) Je mi to jedno, asi mi to nevadí, pokud z toho naše domácnost bude něco hmatatelného mít - 5,6 %

D) Je mi to jedno, ale jsem spíš proti - 1,8 %

E) Jsem zásadně proti - 16,9 %