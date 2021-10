Podle státního zastupitelství se měl jako hrubián a násilník dlouhodobě chovat vůči své partnerce Ladislav J. (34), proto byl obžalován ze zločinů znásilnění a týrání osoby žijící ve společném obydlí, za které mu teoreticky hrozí až 10 let vězení. Obžalovaný muž je naopak spolu se svým advokátem přesvědčen, že se ničeho takového nedopustil a obviněním se mu bývalá přítelkyně mstí.

„Poškozená usvědčuje spolehlivě obžalovaného. Popsala a řádně vysvětlila, jak těžké příkoří pociťovala a jak se ataky, vyvolané u obžalovaného požitím alkoholických nápojů, stupňovaly. Také svědci potvrdili chování obžalovaného,“ prohlásila na závěr dokazování státní zástupkyně Štěpánka Milerová. V otázce trestu soudu navrhla pro Ladislava J. nepodmíněný a souhrnný trest v délce čtyř let odnětí svobody se zařazením do věznice s ostrahou. „Je osobou kriminálně závadovou, alternativní trest tedy nepřipadá v úvahu,“ doplnila státní zástupkyně. Z aktuálního výpisu rejstříku trestů má totiž obžalovaný celkem šest záznamů, kdy k prvnímu odsouzení došlo už v roce 2003, tehdy za majetkovou trestnou činnost.

Právní zástupce poškozené Václav Stehlík žádal v závěrečném návrhu, aby soud jeho klientce přiznal odškodnění bezmála 246 tisíc Kč. „Jedná se o minimální standard za útrapy, které klientka musela při soužití zažívat,“ uvedl Stehlík a poznamenal, že i posuzovaný zločin znásilnění se stal: „Byl zcela prokázán. Tvrzení, že by žena v těžkém stavu po propuštění z jednotky intenzivní péče měla mít chuť na sex, je absurdní,“ soudil advokát.

Naopak obhájce obžalovaného Petr Kučera řekl, že je přesvědčen o nevinně obžalovaného. Poškozenou ženu označil za nevěrohodnou. Jak tvrdil, měla se už v minulosti stát obětí jiných násilných útoků. „Obě dřívější partnerky obžalovaného potvrdily, že se vůči nim žádného násilného jednání nedopustil,“ uvedl Kučera a svou řeč zakončil návrhem, aby soud jeho mandanta zprostil obžaloby. Ladislav J. pak v rámci závěrečného slova naznačil, že v životě sice udělal i špatné věci, ale jednání a zločinů, z nichž ho nyní viní státní zastupitelství, se nedopustil. „Mám děti, mám normální vztah. Poškozené jsem zachránil život, za to mě nařkla, obvinila, nevím, co mám na to říci, nechápu to,“ pronesl již poněkud rezignovaně muž, který od začátku procesu svou vinu vehementně odmítal, vyzdvihoval svou pracovitost, přednosti, péči o rodinu a obětavost.

„Vytvořil jsem jí domov, rekonstruoval jsem byt, ale chtěla mě využít. Nikdy jsem ji fyzicky nenapadl, aby musela jít do nemocnice,“ řekl už dříve soudu s tím, že jí spíše pomáhal. Jen připustil, že milenecký vztah byl intenzivní a občas se hádali. „Po její operaci kýly jsem ji neudeřil. A pohlavní styk jsem si nevynucoval,“ odmítl stejně jako konzumaci drog.

Avšak podle obžaloby musela jeho o rok mladší partnerka v období od srpna 2017 do září 2020 od něj snášet hrubé urážky, stálé výčitky, že špatně vaří, uklízí, ale především časté bití, fackování, škrcení a kopance. I vynucovaný sex. Soužití vloni vyvrcholilo tím, že si pokusila vzít život a skončila v nemocnici. „Na počátku byl vztah krásný, přišlo mi, že se mi splnil sen. Pak ale začal pít alkohol. Opil se tak, že nemohl stát a alkohol kombinoval s drogou. Jeho útoky byly čím dál tím častější. Zkoušel na mě bez důvodu různé chvaty. Násilí bylo každý den. Měla jsem modřiny okolo očí, obvykle natržené rty, kopal do mě,“ řekla poškozená soudu. „Vynucoval si sex, musela jsem být povolná každý den.“ Incidenty podle ní ale byly především v době, když děti nebyly doma a ona ho prý nikdy neudeřila. S utrpením se málokdy svěřovala, na policii se neobrátila vůbec. „Když byl střízlivý, tak byl hodný.“

Soudní znalkyně Jitka Skramuská u ní nezjistila žádné psychopatologické změny, ani poruchu intelektu nebo sklony ke zkreslování skutečnosti. „Přes emoční labilitu je schopna si věci zapamatovat. Nepředváděla se, neprojevila známky pomstychtivosti,“ upozornila soud znalkyně.

Rozsudek předseda senátu Milan Vencl odložil na 27. října.