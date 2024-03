Společné sledování televize se nevyplatilo dvěma spoluvězňům v kulturní místnosti Věznice Stráž pod Ralskem, jelikož skončilo zlomením čelisti a spor o televizní ovladač bude mít dohru u soudu.

Televizní ovladač se stal předmětem sváru mezi dvěma vězni. | Foto: KŘP LK

Oba spoluvězni počátkem letošního roku nemohli spát a rozhodli se strávit čas u televize. Ovladač měl u sebe osmatřicetiletý vězeň, který televizní programy často přepínal, a tak nebylo možné žádný pořad dokoukat do konce. „To o pět let staršího odsouzeného natolik rozčílilo, že svého spoluvězně napadl nejprve slovně a potom ho udeřil pěstí do obličeje. Přitom mu zlomil čelist,“ popsala spor krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

Napadený muž nic nehlásil, ale nakonec musel kvůli nesnesitelné bolesti vyhledat lékaře. Tomu tvrdil, že upadl v koupelně. Lékař mu tuto výmluvu neuvěřil a začalo vyšetřování. Celý incident zachytily bezpečnostní kamery. Zraněný vězen podstoupil ošetření na stomatologickém oddělení Krajské nemocnice Liberec a nyní pobývá ve vězeňském nemocničním zařízení. Trpí bolestmi a nemůže jíst pevnou stravu. „Na základě zadokumentovaných důkazů vyšetřovatel 43letého vězně v tomto měsíci obvinil z přečinu ublížení na zdraví, za které mu nyní nově hrozí odnětí svobody od šesti měsíců do tří let,“ dodala Baláková.

