„S problémem obsazení služebních míst se potýkáme dlouhodobě. A to i přesto, že nabízíme svým zaměstnancům řadu výhod, a dokonce i náborový příspěvek ve výši sto tisíc korun,“ potvrdila mluvčí věznice Martina Krutinová.

Přijetí nováčků komplikuje i přijímací řízení. Pro některé uchazeče jsou překážkou psychotesty a pohovor s akreditovaným psychologem, pro jiné prověrky fyzické zdatnosti, kde musí zvládnout pět disciplín, nebo i zdravotní prohlídka. Budoucí příslušník VS musí rovněž předložit maturitní vysvědčení. Dozorce či strážný nesmí být členem politické strany nebo hnutí, nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Pro nového dozorce D. S. bylo nejobtížnější zvládnout časově náročné lékařské prohlídky. Za nejzajímavější začátek své kariéry označil tříměsíční studium v Akademii VS ČR, kde se s kolegy učil právní normy, sebeobranu a střelbu. „Zábavná školení nekončí ani po absolvování akademie, školení příslušníků ve věznici probíhá několikrát do roka, věnuje se především sebeobraně a střelbě,“ pochvaloval si nadstrážmistr D. S.

Jak vysvětlila Krutinová, nováček musí nejprve složit služební slib a pak je zařazen na služební místo. Služební poměr je uzavírán nejdříve na dobu určitou v trvání tří let. Nástupní plat strážných a dozorců je v současné době 26 120 korun. Týdně musí odsloužit 37,5 hodiny, v jednosměnném, dvousměnném nebo nepřetržitém režimu služby.

„Dva dny má dvanáctihodinovou denní směnu, dva dny dvanáctihodinovou noční směnu a následně čerpá čtyři dny volna po službě, což si pochvalují,“ řekla Krutinová. Dozorce či strážný má nárok na šest týdnů dovolené a ti, co slouží už alespoň 15 let, mohou využít i dalších 14 dnů na rehabilitační aktivity nebo lázeňskou péči. Věznice poskytuje všem zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům benefity v podobě příspěvků na dovolené, letní dětské tábory, kulturu a sport.

Zaměstnanci mají možnost ve volném čase využívat bezplatně interní posilovnu a saunu. Mohou čerpat bezúročné zápůjčky na bytové účely, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, příspěvky na stravování i lékařskou péči. Při příležitosti dosažení pracovního nebo životního výročí dostávají zaměstnanci peněžní dar. Věznice oceňuje i dárce krve.

Necelý rok ve věznici pracuje jako dozorce Patrik Dufek, který si pochvaluje dobrý kolektiv. U VS pracuje i jeho otec. „Ovlivnila mě jistota zaměstnání, zajímala mě i sama práce u VS ČR,“ uvedl Dufek. Do budoucna vidí jako výhodu i možnost získání renty. „Výhodné jsou i další benefity jako permanentky nebo příspěvky na rekreace,“ doplnil dozorce.

Problémem, se kterým se věznice také potýká, jsou dlouhodobě neobsazená místa praktických lékařů. Ve věznici pracuje nyní pouze jeden, a to na dohodu o pracovní činnosti. Lékařům věznice nabízí práci ve všední dny, plně vybavenou ordinaci a vysoký výdělek od 65 do 80 tisíc korun. „I přesto se nové lékaře stále nedaří najít,“ přiznala Krutinová.

Věznice Stráž pod Ralskem vznikla z původních ubytoven, které sloužily pro pracovníky uranových dolů. Její historie se datuje od roku 1973. Od roku 1994 až do roku 2001 se zde využívalo i zvláštní oddělení pro výkon vazby. Nynější věznice je profilována jako věznice s ostrahou. Její kapacita je 728 míst pro odsouzené muže, kterou mírně překračuje. Práci zde má 168 příslušníků a 119 občanských zaměstnanců.