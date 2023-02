Se všemi informacemi, souvisejícími s nabídkou zaměstnání ve věznici, seznámila studenty personalistka věznice. Kromě ní byl také přítomen zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu a strážný z oddělení vězeňské stráže. Všichni tři zároveň také průběžně odpovídali na dotazy studentů.

Věznice ve Stráži shání posily: dozorce, vychovatele, i lékaře

„Nejvíce je zajímaly podmínky přijetí do služebního poměru. Zejména to, jak probíhají fyzické testy. Dále je velmi zajímalo jak vypadá prostředí, ve kterém by pracovali. Kromě těchto informací byli také seznámeni s finančním ohodnocením a nabízenými benefity pro zaměstnance,“ přiblížila mluvčí věznice ve Stráži pod Ralskem.

Další setkání se studenty uvedené školy je plánováno na měsíc březen a bude probíhat přímo ve věznici. Pro studenty bude připravena prohlídka věznice, navštíví také střelnici, psovody a vyzkouší si i sebeobranu.