Vichřice připravila o proud tisíce domácností

Českolipsko - Předpovědi meteorologů se vyplnily, vichřice prosvištěla i Českolipskem. Lidé jsou stále bez proudu.

Možnost o hodinu déle snít slibovala na nedělní ráno změna letního čau na středoevropský. Spoustě lidí to však počasí nedopřálo. V reakci na varování meteorologů byly již s předstihem posíleny poruchové čety energetiků i železničářů, směny profesionálních hasičů i jednotky těch dobrovolných připravených k výjezdu na pomoc lidem.

Stranou nezůstali ani ti, kteří zajišťují obsluhu tísňových nebo poruchových linek či práci na dispečinku. A nárazy vichřice se postaraly o to, že na nedostatek práce si nikdo z nich nemohl stěžovat.

„Začínáme třináctou hodinu na výjezdech,“ hlásí krátce po 18.00 dobrovolná hasičská jednotka z Mimoně, která jede k dalšímu spadlému stromu na Skelnou huť. Na kontě mají mimoňští hasiči od nedělního rána desítky zásahů, stejně jako hasiči v celém Libereckém kraji. Kromě popadaných stromů hlídali také stoupající hladinu řeky Ploučnice, která se ve Stráži pod Ralskem i v Mimoni dostala na první povodňový stupeň. Do normálu se řeka vrátila před 16. hodinou.

Bez elektrického proudu jsou stále tisíce domácností v celém regionu, hlavně na Novoborsku, ale i v menších obcích kolem České Lípy. Výpadky se ale během dne nevyhnuly takřka žádnému místu na Českolipsku. Podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové by se situace měla postupně k večeru zlepšovat, jak bude slábnout vítr. „Máme v pohotovosti asi 700 lidí, povolali jsme i subdodavatelské firmy. Některá místa, například v lesích, jsou ale obtížně přístupná," uvedla Holingerová. Prioritou je podle ní odstranění poruch na vysokém napětí, kterých je po celé zemi zhruba 550.

Na dlouhodobější výpadek se připravují v Novém Boru, který je stále potmě. „Ulice města nyní monitorují hlídky městské a státní policie. Město v současné době nemá informace, do kdy bude trvat výpadek proudu. V pondělí bude ve školách a školkách provizorní provoz. Doporučujeme rodičům, aby děti teple oblékli a dali jim větší svačiny,“ uvedla mluvčí radnice Radmila Pokorná.

Potřebujete hasiče a nemáte signál? Volejte linku 112!

Masivní výpadky elektrické energie mohou způsobit postupné odstavování základen mobilních operátorů. Ti nebudou mít dostatek energie, aby pokryly signálem území celého kraje. Občané tedy mohou v odpoledních či večerních hodinách zaznamenat slabý signál na svých mobilních telefonech.



V případě, že se budete potřebovat spojit s hasiči a nebudete mít signál, volejte na linku tísňového volání 112. Každý mobilní přístroj se chová jinak, a proto pokud se spojení s linkou 112 nezdaří, restartujte svůj telefon, nebo z přístroje vyndejte SIM kartu a zkuste vytočit linku tísňového volání znovu.

Popadané stromy zastavily dopravu na železnici. Až do půlnoci nebudou jezdit vlaky mezi Českou Lípou a Libercem, omezení je také na trati z České Lípy na Bakov nad Jizerou. Jeden strom spadl u Mimoně přímo na auto, posádce se naštěstí nic nestalo.

Silný vítr poničil desítky střech napříč regionem. V České Lípě v Mánesově ulici popadaly plechy ze střechy budovy šaten základní školy na osobní automobily parkující poblíž. Ulice je u ZŠ uzavřená, kvůli poškozené střeše je částečně uzavřená i ulice Mariánská. Po českolipských sídlištích se prohnalo několik kontejnerů a popelnic, které poškodily auta. Hasiči likvidovali spadlé tašky z hotelu Merkur nebo nákupního střediska Lidl.

Družice padla k zemi

Už přes rok na stránkách Českolipského deníku upozorňujeme na dezolátní stav unikátní kinetické plastiky Vratislava Karla Nováka na sídlišti Pod Holým vrchem v České Lípě. V noci ze soboty na neděli dílo z roku 1978 nevydrželo nápor větru a část z něj se zřítila pod piedestal. „Všichni to chodí očumovat, fotit, ale že by to dal někdo do kupy, to ne,“ říká Taťána Vejrová, která žije v blízkosti plastiky. „Ještě, že to na nikoho nespadlo, to by byl teprve průšvih,“ dodává.

Kvůli silnému větru byl v neděli uzavřen například hrad Bezděz, v Zákupech zase uzavřeli zámecký park, kde také popadalo několik stromů. Lidé by se i v následujících dnech měli lesům a parkům se vzrostlými stromy vyhýbat.