Loni tři, letos dokonce pět potomků. Čapímu páru, který hnízdí ve Cvikově, se opravdu daří. Lidé je mohou pozorovat online.

Čápi ve Cvikově. | Video: Město Cvikov

První čapí mrňous se vyklubal 18. května. A rychlém sledu následovali čtyři další. Do čapího hnízda míří kamera, kterou nechalo instalovat město. Přenos probíhá na YouTube kanále Kultury Cvikov.

Pár čápů bílých hnízdí ve Cvikově už řadu let, do města se vrátili i loni, přestože začátkem března 2022 došlo k přesunu hnízda. To bylo původně na komínu v havarijním stavu. Hasiči ho shodili a nové vyrostlo přibližně dvacet metrů od původního. Nachází se na třináct metrů vysokém příhradovém stožáru, který nechalo město postavit.