Jde to snadno! Bezproblémový a bezbariérový vstup z hlavní přístupové komunikace do lékárny v českolipské nemocnici (NsP) je již návštěvníkům a zákazníkům k dispozici. Podívejte se na aktuální stav.

Nový vstup do lékárny v českolipské nemocnici | Video: Deník/Petr Pokorný

V nemocniční lékárně zůstane i okénko pro pohotovostní výdej léčiv. Původní betonovou lávku, jak ji lidé využívali desítky let, nemocnice z bezpečnostních důvodů před časem zcela uzavřela a většinu nechala už zbořit. Zachována prozatím zůstává jen část vedoucí do budovy C. Prostor kolem stavby v místě demolice lávky a původního chodníku je nyní celý oplocený.