Skvělou příležitost k pobavení a zároveň k procvičení mozkových závitů mají děti toto léto ve cvikovské Galerii Kulturního centra Sever. Najdou zde zajímavou interaktivní výstavu iQLandia ve Cvikově. Ta zavádí nejmenší i starší návštěvníky do světa techniky, experimentů a nevšedních her propojených s vědomostmi.

iQLANDIA ve Cvikově. Interaktivní výstava potrvá přes celé prázdniny. | Video: Deník/Petr Pokorný

I když oproti Liberci jen v malém, jde i tady o jedinečný prostor, který zájemce vybízí k objevování světa kolem nás pomocí interaktivních exponátů. Láká též desková hra na dlažbě galerie nebo se děti jen posadí ke stolu a pustí se do kreslení a luštění.

„Domluvili jsme se s libereckou iQLandií na spolupráci. Máme od ní na celé prázdniny propůjčenou část exponátů. My jsme si je doplnili ještě o spoustu různých kvízů, o deskovou hru, o hádanky a hlavolamy, to celé jsme si vymysleli sami,“ řekla Deníku Helena Maupicová, vedoucí odboru kultury na cvikovské radnici.

Jak potvrdila, výstava v kulturním centru Sever potrvá až do 26. srpna. Lidé tak mají možnost si na nejrůznějších úkolech a exponátech otestovat své schopnosti, postřeh a dovednosti, ale také se tu dozvídají, jak funguje sluneční soustava a vůbec svět kolem nás.

FOTO, VIDEO: Novoborské sklo opět zazáří v cíli slavné Tour de France

Výstava je určená pro celé rodiny. „I rodiče si tady návštěvu užijí a s dětmi se krásně zabaví,“ připomněla vedoucí odboru kultury s tím, že se každoročně snaží na prázdninové období instalovat jinou expozici. „Je to pro nás pravidelná záležitost, každý rok je letní prázdninová výstava jinak zaměřená, loni to například byla stavebnice LEGO, předtím rozsáhlá výstava plyšáků,“ poznamenala Helena Maupicová.

Podle ní je to s návštěvností současné výstavy různé: „Zatím je většinou léto horké, tak jsou lidé spíše u vody, ale někdy se do sálů nahrne i spousta dětí naráz.“

U některých „úkolů“ jsou různé stupně obtížnosti. Cvikovští pořadatelé navíc doplnili i QR kódy, které odkazují na webové stránky k výstavě a kde návštěvníci, pokud chtějí, najdou řešení k jednotlivým otázkám. „Je tam i speciální hádanka, kde není možné nikde na mobilu najít odpověď. Kdo si s ní správně poradí, ten od nás dostane odměnu. Tato hádanka je lákadlem spíš pro starší děti,“ sdělila Maupicová.

Menšík, Pilarová. Výstava na rychtě představuje chalupy slavných na Českolipsku

Letošní tip na zážitky si pochvaluje i cvikovský místostarosta Jaroslav Švehla. „Jsem velice rád, že můžeme ve Cvikově návštěvníkům nabídnout několik interaktivních exponátů z liberecké iQLANDIE. Školákům určitě neuškodí, když si o prázdninách zábavnou formou trochu potrénují mozek. A na výstavě se moc líbilo i našemu pětiletému synovi, takže je vidět, že si na své přijdou i předškoláci,“ uvedl Švehla.

„Přemýšlel jsem, jak zabavit rozpustilé synovce, kteří k nám přijeli, a zpestřit jim prázdninový pobyt. Když jsem náhodně viděl plakátek na tuhle výstavu, tak jsem je naložil do auta a jeli jsme do Cvikova. I když jsem předem neměl velká očekávání, bylo to moc fajn a kluci se tam vydováděli, ani se jim nechtělo pryč,“ komentoval svoji zkušenost Martin z Nového Boru.

Výstava iQLandia ve Cvikově má otevřeno každý den kromě neděle, a to od 9 do 16 hodin. Poslední návštěvník je vpuštěn do sálů o půl čtvrté.