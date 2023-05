Nemocnice v České Lípě tento týden definitivně uzavře původní lávku, která lemuje jižní stranu budovy polikliniky. Značná část lávky už šla k zemi, zbývá úsek vedoucí k lékárně.

Lávka u českolipské nemocnice mizí | Video: Deník/Petra Hámová

Betonová lávka se uzavře od soboty 13. května, zachována prozatím zůstane jen část vedoucí do budovy C. Pro návštěvu lékárny mohou lidé už využívat nový bezbariérový vchod, který nemocnice vybudovala ve vnitřní části areálu a kde probíhají poslední dokončovací práce, nebo cestu přes hlavní vstup do budovy polikliniky. Zachováno zůstane i okénko pro pohotovostní výdej léčiv.

Původní lávka již neodpovídala bezpečnostním standardům a v těchto dnech probíhá její demolice. V této části areálu tak vznikne prostor pro výsadbu nové a bohatší zeleně. Nový vstup z jižní strany by chtěla nemocnice dokončit v příštím roce, a to s co nejmenším použitím betonu.