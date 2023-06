Unikátní podívanou a bohatší prázdninový zážitek nabídne nová atraktivní expozice pískových soch v Doksech nazvaná Úžasný svět písku. Vznikla a dál se rozrůstá v nevyužitém prostoru někdejší socialistické tělocvičny v areálu tamního zámku.

V areálu zámku v Doksech u Máchova jezera vznikla nová atraktivní expozice obřích soch z písku | Video: Deník/Petr Pokorný

Mohutnými sochami a replikami staveb ze sta tun písku halu zaplňuje sochař Tomáš Bosambo. Všechna díla mají vztah k místní historii i legendám.



„Každý rok bychom chtěli připravit jinou tematickou výstavu,“ řekl Deníku Tomáš Bosambo. Jak poznamenal, dvacet let jezdí po světě a sleduje obdobné projekty. „Rozšířené jsou hlavně v přímořských státech, ale ty písky, které se používají, nejsou z mořských pláží. A v interiéru na našem území ještě nic podobného nebylo. Pěkné venkovní výstavy soch z písku jsou v Lednici, kde jsem také pomáhal, nebo v Písku, ale takto pod střechou nevím, že by něco takového existovalo,“ uvedl.

Objekty z písku hodlá dokončovat, upravovat a přidělávat i za běžného návštěvnického provozu, kdy ho budou lidé moci sledovat při práci a ptát se na vše, co je bude zajímat. Děti si na vyhrazeném místě budou moci samostatně zkusit tvořit a hrát s pískem.

„Na počáteční pěchování jsem si pozval pomocníky, ale dál už na sochách pracuji jen já sám,“ řekl umělec. S přáteli uvažují, že by se v budoucnu mohli přidat i někteří tvůrci ze světa. „Začínáme vždy s klasickou lopatou, na odebírání jsou menší lopatky a upravené zednické nářadí, pak pružnější špachtle nebo sochařská očka,“ popsal sochař. Na projektu se podílela a umělci asistuje jeho manželka Eva Burešová, bývalá starostka Doks. „Pěkně doplňujeme nabídku, která je na zámku včetně muzea Čtyřlístku. Jsme domluveni na společné otevírací době a propagaci. Hlavní výstava zůstane přístupná celé léto, v září ještě o víkendech. Pak plánujeme pořádat různé workshopy, setkání a kurzy,“ řekla Burešová.

Kromě umu sochaře je nejdůležitější správný druh písku. Podle Bosamba, který tvoří i z ledu, dřeva či kamene, si ke každému písku člověk nemůže dovolit všechno, je potřeba, aby měl určité parametry. „Nevhodné pro sochání jsou „betoňáky“, v nichž není žádný jíl a nedrží pohromadě. Takže je nezbytný kopaný písek. Pak musí mít určitou zrnitost, ne úplně každý je na velké sochy vhodný,“ sdělil Bosambo.

Podle něj byl zcela ideální písek k dispozici 500 kilometrů daleko od Doks, což by při dnešních cenách dopravy nezaplatili. „Sjezdil jsem celé severní Čechy a hledal. Nakonec jsem dobrý písek našel v pískovně ve Velkém Grunově na Českolipsku, který výborně tvrdne a dá se s ním pracovat. Přesně jsme sem navezli 96 tun a k tomu ještě bylo třeba šest kubíků vody,“ upřesnil sochař. Jak Tomáš Bosambo konstatoval, pro letošní sezonu zvolili téma Doksy a okolí, kde v sochách přibližují zdejší architekturu, postavy z historie i místních legend. Návštěvníci tak v bývalé tělocvičně spatří císaře Karla IV., který má zásluhu na založení Velkého rybníku, nyní Máchova jezera, nebo krále Václava II., za jehož éry se objevila první zmínka o Doksech. K vidění je zde sousoší s Valdštejny.

Nemůže chybět básník Karel Hynek Mácha s hradem Bezděz, zámek Doksy, nebo Marie z Vrtby, která pečovala o staré a nemocné a založila dokský Hospitálek, nynější Památník K. H. Máchy, její manžel byl naopak lakota a sochař ho vytesal také, aby dohlížel z hlavního sálu směrem k chystané recepci s pokladnou. Z písku tu lidé uvidí i starosplavskou Jezerní královnu a nablízku také čerta, který podle legendy dal vzniknout dvěma ostrůvkům uprostřed vodní plochy Máchova jezera.

Zdroj: Deník/Petr PokornýŘezbář a sochař Tomáš Bosambo Dostál se narodil v roce 1957. Na přímou cestu ke dřevu jej navedl dědeček Václav. Maturoval na střední škole s technickým zaměřením, šest let po maturitě se vrátil na studia a na sportovní fakultě Univerzity Karlovy získal doktorát, je i vyučeným řezbářem. Dvacet let trénoval mládež v rychlostní kanoistice, z toho deset let jako profesionál na plný úvazek. Z rychlostní kanoistiky má několik titulů mistra ČR a také zlatou medaili z ME 2005 kategorie nad 45 let. Je otcem několikanásobného olympijského medailisty, kanoisty Josefa Dostála. Od začátku 90. let se živí sochařením. Zdroj: www.bosambo.cz