Tradiční Den s policií a dalšími složkami IZS proběhl v neděli 21. května na autodromu v Sosnové u České Lípy.

Den s policií na autodromu v Sosnové | Video: Deník/Petra Hámová

Divákům se tam naskytlo několikahodinové pásmo ukázek činnosti Policie ČR a jejích partnerů z Integrovaného záchranného systému, který se stal mezinárodně respektovaným a efektivním modelem spolupráce všech záchranných a bezpečnostních složek České republiky při zvládání mimořádných událostí.

Oblíbená akce se letos konala už podvacáté. Návštěvníci při ní viděli ukázky práce policejních psovodů se služebními psy, jízdní policii, prezentaci Zásahové jednotky policie Ústeckého kraje nebo společný zásah českolipských strážníků a dobrovolných hasičů se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje.

Jízdní policie v akci

Zdroj: Deník/Zuzana Uchytilová Kolářová

Zážitkem pro ně také bylo sledovat ukázku zásahu profesionálních hasičů z České Lípy s nasazením policejního vrtulníku, v rámci které předvedli plnění bambi vaku. Lákadlem na akci se stala především exhibiční jízda policejního vozu značky Ferrari a představení dalších silných policejních aut na dráze autodromu.

Během akce se také prezentovala Vězeňská služba ČR ze Stráže pod Ralskem, Tým silniční bezpečnosti, Armáda ČR s ukázkou vojenské techniky, BESIP nebo policisté z Německa se svým vozovým parkem.

Auta se speciálním rámem a plnění bambi vaku

Zdroj: Deník/Zuzana Uchytilová Kolářová

„Jejich práce je nelehká a dnes jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku jejich každodenní rutiny. Velká úcta a respekt, to je to, co cítím, když se s těmito lidmi potkávám, hovořím s nimi a vžívám se do jejich každodenního "chleba", do jejich práce,“ řekla na adresu žen a mužů ze složek IZS, městské policie, dobrovolných hasičů, armády či vězeňské služby starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Na organizaci akce spolupracuje Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a Územní odbor Česká lípa společně s městem Česká Lípa. Z České Lípy na autodrom a zpět byla zajištěna kyvadlová autobusová doprava.