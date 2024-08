Meteorologové vydali varování před velmi vysokými teplotami o tomto víkendu a také sobotní noc by měla být velmi teplá, na některých místech i tropická. Výstraha platí pro Českolipsko v sobotu 24. srpna. Teplo bude i v noci na neděli.

„Na většině území ČR odpolední teploty vzduchu vystoupí nad 31 °C, ojediněle i na 35 °C. V neděli začne přes naše území postupovat studená fronta, která přinese velké rozdíly v teplotách a hlavně do Čech i přeháňky a bouřky. Zatímco na západě Čech se dostanou teploty jen k 23 °C, na východě a jihovýchodě republiky bude stále přes 30 °C," hlásí meteorologové.

Bouřek by nemělo být plošně mnoho. „Na druhou stranu díky vyššímu střihu větru by mohly být i organizovanější, čímž by se situace mohla lišit od těch, které jsme zažili za poslední měsíc,“ informoval Český hydrometeorologický ústav s tím, že předpověď ještě upřesní.

Studená fronta bude oblačností a deštěm ovlivňovat počasí u nás ještě v pondělí, kdy se i přechodně ochladí, ale od úterý se vrátí slunečné počasí a postupně na mnoho míst i tropické teploty.