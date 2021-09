Podle mluvčí Krutinové, cílem projektu Běh se žlutou stužkou, který se v České republice koná od roku 2016, je mimo vlastní sportovní zážitek především upozornit na obtížnou integraci lidí s trestní minulostí do společnosti a odbourání předsudků vůči těm, kteří hledají šanci na nový začátek. Autoři projektu Běh se žlutou stužkou přišli již dříve s trefným mottem: „uteč předsudkům“. Právě předsudky propuštěným vězňům podle odborníků kladou na jejich cestu novým životem nejednu překážku. Zvlášť pokud se nenajdou zaměstnavatelé, kteří jim dají druhou šanci.

Nejstarší z vybraných účastníků závodu, odsouzený Michal, který letos oslaví 63. narozeniny, s nadšením v cíli uvedl: „ V mládí jsem trochu běhal i na Slovensku, odkud pocházím. Ze závodu mám dobrý pocit, protože jsem mohl běžet s mladými lidmi a celý závod měl podle mě velký smysl. Podobné akce by se měly podle mě konat častěji,“ řekl. Jeho mladší spoluvězeň Tomáš po běhu sdělil: „Akce se mi velmi líbila a jsem z ní nadšený. Určitě jsem si nepředstavoval, že budu ve věznici běhat závod.“

Na start „závodní“ trati uvnitř věznice ve Stráži pod Ralskem se postavilo celkem 45 odsouzených. Jak se během vlastního závodu ukázalo, pro mnohé z nich to byla jejich běžecká premiéra. „Trať, sice rovinatá, se jim i přesto mnohdy zdála být náročnou, zejména kvůli životnímu stylu, který doposud vedli. Vlastní závod byl z důvodu bezpečnosti a preventivním opatřením v souvislosti s covidem-19 organizován po menších skupinách o 10 až 15 odsouzených. Všichni se účastnili této akce dobrovolně,“ přiblížila Krutinová.

Jak informovala mluvčí věznice Martina Krutinová, při konání běhu v rámci střeženého území strážské věznice museli běžci z řad odsouzených v jeho rámci absolvovat trať v délce dva kilometry. „Účastníci běželi pouze v areálu věznice. Výsledný čas byl následně zaslán do organizačního centra Yellow Ribbon Run a každý běžec se tak stal oficiálně závodníkem „YRR“,“ sdělila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.