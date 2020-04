Nasednout v Praze do historického vlaku a nechat se dovézt až pod hrad Bezděz? Novinkou letošní sezony se měl stát takzvaný Bezdězský rychlík, který měl už od konce března jezdit o sobotách a nedělích. Kvůli koronaviru ale zatím nevyjel. Podobně jsou na tom i další turistické spoje na Českolipsku.

Návštěvníci oslav mohli zažít, jak se jezdilo veřejnou dopravou v dobách, kdy v Kamenickém Šenově vzkvétal sklářský průmysl a lokálka funěla do kopců na rozhraní Lužických hor a Českého středohoří. | Foto: Deník/Vít Černý

Historické vlaky už měly jezdit také na takzvané Sklářské lokálce mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem. Podle Bohumila Augusty, ředitele společnosti KŽC, která vlaky na trati provozuje, tu bylo v plánu slavnostně zahájit sezonu 28. března vypravením zvláštního rychlíku z Prahy či třeba exkurzemi do nedaleké sklárny. „Bylo to hezky připravené, koronavirus to zhatil,“ zalitoval Augusta.