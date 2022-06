V poválečných letech málem zanikla, nyní připomíná zaniklou slávu chmelařství na Kravařsku a lidovou architekturu a bydlení v severních Čechách. Vísecká rychta byla postavena v roce 1797 a je pobočkou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Přízemí největšího roubeného stavení domu návštěvníky zavede do bohatého selského hospodářství na počátku 19. století. V rychtářské světnici, výminkářské světničce a černé kuchyni s pecí je vystaveno vše, co bylo tehdy k životu potřeba.

„S blížícím se létem si najde k nám do Kravař cestu více návštěvníků a zvídavých turistů. Někteří si rychtu projdou sami, jiní upřednostní komentovanou prohlídku. Mohou si vybrat,“ sdělil etnograf, sbírkový kurátor a vedoucí pobočky Vísecká rychta Marek Hofman. Ten působí v českolipském muzeu šest let a jak přiznal, samotného ho překvapilo, co se za tu dobu podařilo udělat. „Spolu s kolegy jsme provedli terénní úpravy a snažíme se expozici postupně vylepšovat, rozhodně jsme neustrnuli v čase,“ zdůraznil.

Horní patro rychty se věnuje vývoji severočeského domu a stavebním technikám, zatímco komory a horní světnice představují návštěvníkům tradiční způsoby obživy obyvatel na Českolipsku. „Součástí jsou i venkovní expozice přibližující tradiční řemesla. Pokaždé mě potěší, když dorazí návštěvníci, kteří se řemeslu vlastnoručně věnovali a podělí se s námi o jejich vzpomínky a zkušenosti,“ dodal Hofman. V rychtě je aktuálně k vidění i výstava ze sbírek Kateřiny Ebelové, která už řadu let provozuje na pražské Letné Galerii Scarabeus. Vedle kurátorské a sběratelské činnosti se věnuje také výtvarné činnosti, především tvorbě masek a loutek. „Kolekce nástěnných textilií ukazují výjevy z rodinného života. Výšivky doplňují prvorepublikové kávoviny jako kávomlýnky či dózy,“ popsala výstavu Česká paní česky vaří, přitom dobře hospodaří Ebelová.

Během celého roku se snaží prostřednictvím doprovodného programu přiblížit nejen lidovou architekturu, ale i samotné zvyky a tradice. Letos už mají za sebou masopustní i velikonoční oslavy a čtvrtý červencový víkend se uskuteční Dny lidové architektury. „Součástí bude i divadlo, které bude plnit funkci oživlé expozice. Proběhnou ukázky tradičních řemesel a nebudou chybět ani domácí zvířata. Ty jsou lákadlem hlavně pro děti,“ nastínil plány vedoucí pobočky. V září zase budou v Kravařích řemeslníci prezentovat své výrobky během akce Šikovné ruce, která nahradila Kravařskou Paličkyádu.

Sám Hofman se v muzejní a etnografické činnosti našel. Práce je podle něj pestrá a rozhodně se nenudí. Pro zájemce si připravil výstavu, která přibližuje chalupy herců, muzikantů a zpěváků na Českolipsku a jeho širokém okolí. „Jedna část výstavy se věnuje i zpěvačce Evě Pilarové, která měla chalupu v Nedvězí a během svého života a pobytu v Dubé obohatila zdejší kulturní život. Nechybí ani její umělecký životopis a zmínka o koncertech na Českolipsku,“ podotkl kurátor. Výstava je k vidění ve Výstavní síni Josefa Maštálka až do 31. července.