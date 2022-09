Nové střechy se dočkala stodola, ve které bude k vidění stálá expozice o zpracování zemědělských plodin nazvaná Práce ve stodole. Dokončený a otevřený přístřešek zase hostí stálou výstavu s názvem Práce na poli. Dokončeny byly i venkovní terénní úpravy zemědělského dvora. „Obnovou prošla původní dlažba, hnojiště a další původní prvky areálu. V plánu je i záchrana přilehlého holubníku se sklepeními a hospodářskými prostorami,“ informoval mluvčí kraje Jan Mikulička.

Festival Hrady CZ rozezní Bezděz. Zahrají Chinaski, Mirai nebo Klus

Vísecká rychta je zachovalé velké roubené stavení v osadě Víska obce Kravaře. Je chráněno jako kulturní památka České republiky. 5. dubna 1986 byla v zrestaurovaném objektu zpřístupněna první expozice pod názvem Muzeum lidového umění a života na českolipském venkově. Nyní je jednou ze tří poboček Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které je členem Asociace muzeí a galerií České republiky.

Původně na rychtě byla expozice zaměřená na vývoj lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Později tam byla soustředěna řada kusů malovaného nábytku z období od konce 18. do poloviny 19. století i nábytek movitějších venkovanů. Nejstarší skříň je z roku 1761.

Expozici stále doplňují nové přírůstky, naučné tabule i mapky. Přízemí je upraveno do doby, kdy zde žila rodina rychtáře Kerna, který nechal rychtu přestavět roku 1797. Původní rychta zvaná Valdštejnská hospoda zde stála od roku 1509. Víseckými rychtáři byly střídavě příbuzné rodiny Kernů a Fuchsů. Posledními obyvateli byl rod Wilhelmů, a to do roku 1945. Komory v patře byly upraveny na tematické celky s ukázkami malovaného nábytku, truhlářství a řezbářství, zpracování chmele a lnu. Ve stáji v přízemí je umístěna jedna z největších stálých expozic o praní prádla. Celou výstavou se prolíná historie vývoje severočeského domu. V areálu rychty se konají krátkodobé výstavy a akce, jako jsou oslavy masopustu, Velikonoc nebo například řemeslná setkání.