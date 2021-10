Přízemí domu návštěvníky zavede do bohatého selského hospodářství na počátku 19. století. V rychtářské světnici, výminkářské světničce a černé kuchyni s pecí je vystaveno vše, co bylo tehdy k životu potřeba. Na obytnou část domu pak navazují hospodářské prostory. Spížní komora neboli kvelb je věnována zpracování mléka.

„Postupem času objekt chátral,“ konstatoval Hofman. Postupná rekonstrukce začala v 70. letech 20. století a trvala až do první poloviny 80. Let. Veřejnosti se rychta poprvé otevřela 5. dubna 1986. Od té doby je tu k vidění expozice zaměřená na vývoj lidové architektury a bydlení v severních Čechách.

„V tomto roce jsme výstavní prostory rozšířili o venkovní expozici zaměřenou na starou zemědělskou techniku a práce na poli. Jinak průběžně muzeum obohacujeme o sbírkové předměty,“ uvedl vedoucí pobočky muzea Marek Hofman. Podle něj, byl objekt trvale obýván až do roku 1945, kdy připadl místnímu JZD, které jej využívalo jako vepřín a posléze jako ovčín a skladiště suti a stavebního materiálu.

Na okraji Kravař stojí už bezmála 225 let. Víseckou rychtu, která je jednou z největších roubených staveb v Čechách, si nechal postavit v roce 1797 místní rychtář Václav Kern.

