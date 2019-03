Severní Čechy /FOTO/ – Silný vítr zasáhl o uplynulém víkendu Ústecký a Liberecký kraj, situace se ještě zhoršila v noci na pondělí 11. března. Energetici vyhlásili o půlnoci kalamitní stav na celém území.

„Kolem třetí v noci dispečink ČEZ Distribuce evidoval více než 420 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Bez elektřiny bylo na 350 tisíc odběrných míst,“ uvedla mluvčí energetiků Soňa Holingerová. „Děláme vše pro to, abychom opravili co nejvíce poruch, bohužel situace v terénu a orkán v plné síle nám to nedovoluje,“ dodala ještě během noci.