Pátým rokem řídí válečný veterán Vladimír Jeník Městskou policii v České Lípě. V rozhovoru o práci strážníků, mezilidských vztazích i vzpomínkách na službu v armádě říká, že v České Lípě nalezl práci, která má smysl, a lidi, s nimž je radost se na ní podílet.

Během své vojenské kariéry jste se zúčastnil dvou zahraničních misí. Na úvod se přímo nabízí otázka, jak v této souvislosti prožíváte současnou krizi s pandemií? Vidíte nějaké podobnosti?

Spíš bych to přirovnal k povodním nebo k jiným živelným katastrofám. Dá se najít podobnost v odpovědnosti za řešení různých krizových situací a také v solidaritě lidí, která vystoupala na obdivuhodnou úroveň. Kromě toho v krizových situacích se obnaží charaktery lidí. A jsou to reálné situace, ne cvičení, tudíž se na ně nedá předem připravit. Tady se ukazuje schopnost improvizovat, ochota spolupracovat i umění podřídit se určité nutné organizovanosti. A v neposlední řadě je v době krize také konečně vidět užitečnost některých složek, o kterých jinak ani nevíme.

V čem je v současných podmínkách služba strážníků těžší?

Přibylo nám spousta povinností, dohled u triážového stanu, u úřadoven během úředních hodin, kde vznikají nepříjemné konflikty mezi příchozími. A zejména denně řešíme desítky oznámení o nerespektování vládního nařízení. Z mého pohledu je nejdůležitější ochránit zdraví příslušníků městské policie a průběžně je zabezpečovat dostatečným počtem ochranných prostředků. To se naštěstí díky spolupráci s vedením města daří.

Najdete nějaké pozitivní věci na současné situaci?

Ano, obrovskou solidaritu lidí, která se projevuje od šití roušek, věnování dezinfekčních prostředků, zpestření dne donáškou jablek nebo nápojů, atd. Lidi drží při sobě a to je prostě fajn. Oproti tomu jsou strážníci ohrožení při zákrocích, kdy použijí donucovací prostředky, a zadržení na ně prskají, křičí, že mají koronavirus, a vůbec nechápou situaci.

Co nejčastěji zaměstnává strážníky městské policie?

Největší podíl práce strážníků tvoří řešení přestupků v dopravě. Pro představu, v roce 2016 jsme evidovali 2 766 těchto přestupků, v roce 2019 jich bylo 5 739. Jak přibývá automobilů, tak přibývá také přestupků.

A kromě dopravy?

Poslední dobou se také rozmohly sváry, rvačky a konflikty hlavně mezi partnery a nejsou výjimkou případy, kdy jim u konfliktů asistují děti. Takové situace jsou pro strážníky psychicky a někdy i fyzicky velice náročné, protože se v situaci plné emocí snaží obě strany uklidnit a konflikt nějakým způsobem vyřešit. Vzhledem k velkému počtu osob žijících na českolipských sídlištích se potýkáme s čím dál větším počtem případů odkládání velkoobjemového odpadu mimo určená místa a dobu. Kromě toho téměř každou noc řešíme případy rušení nočního klidu.

Které lokality v České Lípě vnímáte jako nejproblémovější?

Obyvatelé České Lípy vnímají jako problematické místo především okolí tzv. Parlamentu v Dubické ulici.

To je i pro vás nejhorší místo?

Pro nás jsou nejproblematičtější místa tam, kde je nejhustší obydlení, tedy na sídlištích. Logicky tam dochází častěji k přestupkovému jednání. Skupiny lidí, kteří nedodržují pravidla, nechodí do práce, potulují se po Lípě pod vlivem alkoholu nebo drog, mohou být prakticky kdekoliv. My je z jednoho místa dostaneme, oni se objeví zase jinde. Je to věčný souboj. A k tomu se přidávají ještě provozovny, restaurace, bary, herny a hospody, které jsou v blízkosti obytných budov. Se zákazem kouření uvnitř vznikají stovky případů rušení nočního klidu.

V ulicích potkáváme asistenty prevence kriminality, jak vnímáte jejich úlohu?

Asistenti neoperují jenom v nechvalně známé Dubici u Parlamentu, ale posíláme je na obchůzky do ostatních částí města. Například upozorňují pejskaře, aby po svých miláčcích uklízeli, sbírají pohozené použité injekční stříkačky do speciální nádoby nebo mapují velkoobjemový odpad. Velice důležitá je jejich spolupráce se základní praktickou školou, kde pomáhají učitelkám s problémovými záškoláky. A každý den jsou nedílnou součástí ranního dohledu u škol. Dá se říci, že se dennodenně účastní práce městské policie.

Průběžně doplňujete řady strážníků. Co jsou základní předpoklady pro to, aby mohli dobře vykonávat svou práci? Co je čeká před složením zkoušek a co v praxi?

Pro přijetí strážníka platí velmi přísná kritéria. Musí být bezúhonný, spolehlivý a musí mít dobrou zdravotní způsobilost. Při přijetí každého čeká fyzické přezkoušení, ale především musí projít náročnými psychotesty u policejního psychologa. Samozřejmě je potřeba, aby měl maturitu a také osobnostní předpoklady, především ohromnou psychickou odolnost, protože je každý den v kontaktu s lidmi.

A to není snadné…

Přesně tak, lidé nás berou jako složku, která po nich vyžaduje dodržování pravidel. Ne každý to nese lehce, mnozí to považují za buzeraci a umí to dát dost najevo. Když uchazeč projde, čeká ho školení a zkoušky, které se opakují každých pět let. U jiných ozbrojených složek toto není, tam stačí jedna zkouška odborné způsobilosti. Oproti tomu strážník se musí stále vzdělávat a zkoušku třikrát obhájit.

Jsou zkoušky těžké?

Je to taková obdoba maturity, která se po pěti letech opakuje.

Jste na své pozici již téměř 5 let. Vnímáte nějaký vývoj v oblasti kriminality?

Škála problémů, kterými se městská policie zabývá, se nemění. Ale velice znatelně stoupá agresivita některých lidí. Není to jen vůči členům uniformovaných sborů, ale lidé jsou agresivnější k sobě navzájem. Co mě překvapuje, že ženy nejsou výjimkou a svou agresivitou občas předčí i muže.

Jaké jsou prozatím zkušenosti s nově příchozími migranty do České Lípy, konkrétně s Mongoly?

Snažíme se s nimi komunikovat, aby se rychle a hladce začlenili do naší společnosti. To většina z nich chápe a snaží se. Bohužel, jejich největší neřestí a slabinou je alkohol. Pokud ho požijí mnoho, začnou si dokazovat svoji sílu a převahu v různých soubojích a zápasech. Prostě se opilí rádi poperou.

Než jste se stal ředitelem městské policie, měl jste za sebou dvacetiletou vojenskou kariéru a účast na dvou zahraničních vojenských misích. Jak byste porovnal práci v armádě s prací u městské policie?

Systém armády je dlouhodobě a pevně stanovený a u takové organizace s tolika lidmi se nelze divit. Armáda je hodně uzavřená a navenek je z ní vidět jenom to nejlepší, což velice pozitivně ovlivňuje vnímání veřejností. Městská policie je na tom přesně opačně. Je na nás velice dobře vidět, je to veřejná služba. Strážníci jsou v první linii, v každodenním kontaktu s lidmi. A pak se stane, že dají někomu pokutu 200 Kč. Ti lidé to ani po pěti letech nezapomněli a píšou nebo říkají, že jsme k ničemu, že MP nepotřebují. A napadají nás i mnohem hůře. Vzhledem k objemu práce, který strážníci odvedou, je to nespravedlivé hodnocení.

Byly vám zahraniční mise v něčem přínosem a jste se svými bývalými spolubojovníky v kontaktu?

Během misí jsem pochopil charaktery lidí. Všichni jsme tam byli odloučení od rodin, a tak jsme museli řešit věci nejen odborné, ale i soukromé. Například se stalo, že partnerka napsala vojákovi, že se po misi už nemá kam vrátit, že se s ním rozchází. Ale se sdělením počkala, až odjede na půl roku pryč. V takové situaci jsem musel kolegu podpořit především lidsky. S některými vojáky jsme zůstali přáteli a vídáme se. Já jsem ale už 7 let v civilu a už vedu jiný styl života.

Byla to pro vás velká změna odložit, respektive změnit uniformu?

Uniformy mám rád (smích). Ale změna to opravdu byla. V armádě přijdete do práce, jste v uzavřeném prostoru, kde vás veřejnost nevidí. Tady v České Lípě jsem si musel rychle zvyknout, že jsme součástí chodu města a že je na nás vidět. Tady jsem tak trochu ztratil soukromí, ale nalezl jsem tu práci, která má smysl, a lidi, s nimž rád spolupracuji. I to jsou důvody, že mě práce baví, i když jsem stále v pohotovosti.

Vladimír Jeník

Věk: 45 let

Vzdělání: Vystudoval vojenské gymnázium Moravská Třebová a Univerzitu obrany Brno

Praxe: 20 let sloužil v Armádě ČR, 1,5 roku vychovatel ve výchovném ústavu, pak se stal ředitelem Městské policie Česká Lípa.

Rodina: 3 děti

Hobby: literatura faktu, rekreační sport